曼谷、胡志明飛台東機位完售 將各加開1包機

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（中央社記者張祈台東縣16日電）台東縣政府今天宣布，4月12日泰國包機往返台東155座位完售，雙方決定追加4月13日第2架包機；另外，8月30日將追加越南胡志明市飛台東、台東飛峴港包機。

縣府14日前往泰國曼谷辦理觀光推廣交流會，以「台東慢漫遊」為主題，向旅行社介紹景點及旅遊獎勵方案等，台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正與泰國出境旅遊公會簽署觀光合作備忘錄（MOU）。

會中推展台東的休閒農場、部落體驗、打卡景點、節慶活動、特色在地旅宿、原住民風味美食、各式農特產品及伴手禮等。

卜敏正表示，4月12日泰國包機飛台東、台東飛曼谷包機155個座位都完售，雙方決定追加4月13日來台東第2架包機，4月份正值台灣春暖花開，適合旅遊季節，也適逢泰國潑水節假期，包機省去舟車勞頓，詢問度很高。

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另外，越南部分也傳來好消息，縣府指出，8月30日將追加胡志明飛台東、台東飛峴港包機。

縣府指出，這次在泰國參加旅展、舉行推介會，也拜訪泰國出境旅遊公會，與公會代表簽訂雙向觀光合作協議，期許更多泰國遊客透過包機或定期航班到台東旅遊。（編輯：陳仁華）1140116