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雲林茂谷柑冷氣團添酸甜度 朝天宮採買200箱挺果農

2025/1/16 13:54（1/16 15:01 更新）
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受乾旱、颱風影響，雲林縣茂谷柑今年減產約2成，古坑鄉公所16日舉辦宣傳記者會，北港朝天宮董事長蔡咏鍀（中）立即採買200箱，力挺農民，並與鄉長林慧如（右2）示範「炙燒焦糖茂谷柑」，讓現場民眾品嘗酸甜好滋味。中央社記者姜宜菁攝 114年1月16日
受乾旱、颱風影響，雲林縣茂谷柑今年減產約2成，古坑鄉公所16日舉辦宣傳記者會，北港朝天宮董事長蔡咏鍀（中）立即採買200箱，力挺農民，並與鄉長林慧如（右2）示範「炙燒焦糖茂谷柑」，讓現場民眾品嘗酸甜好滋味。中央社記者姜宜菁攝 114年1月16日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）受到去年颱風等天候影響，雲林茂谷柑今年減產2成，不過接連冷氣團吹紅茂谷柑，增添酸甜度；雲林古坑鄉公所今天舉行宣傳記者會，北港朝天宮董事長蔡咏鍀立即採買200箱，力挺農民。

古坑鄉公所今天在北港朝天宮「2025古坑鄉茂谷柑節－歲末祈福記者會」，為媽祖獻上當季茂谷柑及古坑鄉咖啡。

古坑鄉長林慧如說，古坑茂谷柑節18、19日在古坑綠色隧道公園二號步道登場，屆時有特色市集、展售限定春節茂谷柑禮盒外，還有2天共8梯次「炙燒焦糖茂谷柑」免費品嘗，歡迎各界屆時到古坑除了喝咖啡，也購買茂谷柑。

蔡咏鍀表示，茂谷柑送禮自用兩相宜，是過年送禮首選，民眾除了購買當地農特產品外，也可以幫助果農，且送上黃澄澄茂谷柑像極獻上「黃金」一樣，除讓家中喜氣，也象徵財富意味。

蔡咏鍀當場購買200箱茂谷柑禮盒，隨後與林慧如示範「炙燒焦糖茂谷柑」，讓現場民眾品嘗酸甜好滋味。

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根據古坑鄉公所統計，種植茂谷柑面積大約215公頃，年平均產量超過5000公噸，不過去年3、4月開花期乾旱造成結果率不佳，下半年颱風及9月下旬連續降雨造成果實零星裂果，鄉公所估計今年產量僅超過3200公噸，減產約2成。

縣長張麗善今天到斗南鎮新光社區長青食堂分送茂谷柑給長輩們，她指出，縣府總共採買約2萬3200顆茂谷柑，贈送全縣社區照顧關懷據點及長青食堂服務的長輩及志工，每顆都貼上「好運柑來」祝賀文字，讓大家沾沾福氣，感受佳節氣氛。（編輯：陳仁華）1140116

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雲林縣長張麗善（右4）16日到斗南鎮新光社區長青食堂分送茂谷柑給長輩們，每顆都貼上「好運柑來」祝賀文字，讓大家沾沾福氣，感受佳節氣氛。中央社記者姜宜菁攝 114年1月16日
雲林縣長張麗善（右4）16日到斗南鎮新光社區長青食堂分送茂谷柑給長輩們，每顆都貼上「好運柑來」祝賀文字，讓大家沾沾福氣，感受佳節氣氛。中央社記者姜宜菁攝 114年1月16日
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