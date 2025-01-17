黃仁勳逛夜市被擠爆 盧秀燕：台中人熱情他會再來

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）輝達執行長黃仁勳16日到訪台中逢甲夜市，被大批民眾包圍，寸步難行，什麼都沒吃就離開，網友轟台中人沒素質。台中市長盧秀燕今天表示，鄉親太熱情，相信他以後會再來。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日搭專機抵達台中，下午到潭子區矽品精密工業有限公司出席新廠揭牌活動，晚間到逢甲商圈夜市吃美食。黃仁勳一下車就被大批搶拍照、簽名的民眾包圍，人潮擠爆讓他什麼都沒吃到提前離開。

許多網友透過直播畫面看見人潮塞滿夜市的狀況，在網路轟，台中人「沒素質」。盧秀燕上午出席內埔國小幼兒園暨人行道改善工程落成典禮，對此表示，鄉親太熱情，讓他無法好好逛街、吃東西。不過，盧秀燕說「我相信他以後還會再來」。

盧秀燕說，大家都非常喜歡黃仁勳，鄉親不但喜歡他、愛他、崇拜他，他昨天來參加矽品精密新廠開幕，同時也到全台最大的逢甲夜市。知道鄉親很愛黃仁勳，希望大家保持距離表示歡迎，讓黃仁勳能夠輕鬆自在悠遊台中市。

對於黃仁勳說海外設廠有可能在台中，盧秀燕對此表示，台中市是「科技台中」，半導體產業、晶圓產業非常完整，包括美光、台積電、鴻海、友達等公司在台中設點，半導體的供應鏈上下游非常完整，而且人才濟濟，因此AI產業落腳在台中是絕對最適當的。

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盧秀燕也指出，輝達現準備在台灣投資包括營運總部、運算中心、研發中心等，各縣市都在爭取，她認為台中市為首選，因為台中市不但晶圓半導體產業完整、地理位置適中、交通方便、天氣適宜，包括輝達在內的許多公司都可以選擇台中。

除中市府外，東海大學日前也表示爭取輝達進駐，並以每年新台幣11元租金提供3塊校園土地讓輝達選。東海大學今天透過文字稿表示，非常期待並熱烈歡迎黃仁勳蒞校參訪。校方強調，相關用地已經規劃完備，若黃仁勳願意蒞臨，東海大學將以最高規格接待，展現對其貢獻與成就的由衷敬意。（編輯：郭諭儒）1140117