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黃仁勳逛夜市被擠爆 盧秀燕：台中人熱情他會再來

2025/1/17 13:46（1/17 13:56 更新）
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台中市后里區內埔國小內埔非營利幼兒園暨人行道改善工程落成典禮17日上午舉行，市長盧秀燕（前左2）前往視察。中央社記者趙麗妍攝 114年1月17日
台中市后里區內埔國小內埔非營利幼兒園暨人行道改善工程落成典禮17日上午舉行，市長盧秀燕（前左2）前往視察。中央社記者趙麗妍攝 114年1月17日
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）輝達執行長黃仁勳16日到訪台中逢甲夜市，被大批民眾包圍，寸步難行，什麼都沒吃就離開，網友轟台中人沒素質。台中市長盧秀燕今天表示，鄉親太熱情，相信他以後會再來。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日搭專機抵達台中，下午到潭子區矽品精密工業有限公司出席新廠揭牌活動，晚間到逢甲商圈夜市吃美食。黃仁勳一下車就被大批搶拍照、簽名的民眾包圍，人潮擠爆讓他什麼都沒吃到提前離開。

許多網友透過直播畫面看見人潮塞滿夜市的狀況，在網路轟，台中人「沒素質」。盧秀燕上午出席內埔國小幼兒園暨人行道改善工程落成典禮，對此表示，鄉親太熱情，讓他無法好好逛街、吃東西。不過，盧秀燕說「我相信他以後還會再來」。

盧秀燕說，大家都非常喜歡黃仁勳，鄉親不但喜歡他、愛他、崇拜他，他昨天來參加矽品精密新廠開幕，同時也到全台最大的逢甲夜市。知道鄉親很愛黃仁勳，希望大家保持距離表示歡迎，讓黃仁勳能夠輕鬆自在悠遊台中市。

對於黃仁勳說海外設廠有可能在台中，盧秀燕對此表示，台中市是「科技台中」，半導體產業、晶圓產業非常完整，包括美光、台積電、鴻海、友達等公司在台中設點，半導體的供應鏈上下游非常完整，而且人才濟濟，因此AI產業落腳在台中是絕對最適當的。

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盧秀燕也指出，輝達現準備在台灣投資包括營運總部、運算中心、研發中心等，各縣市都在爭取，她認為台中市為首選，因為台中市不但晶圓半導體產業完整、地理位置適中、交通方便、天氣適宜，包括輝達在內的許多公司都可以選擇台中。

除中市府外，東海大學日前也表示爭取輝達進駐，並以每年新台幣11元租金提供3塊校園土地讓輝達選。東海大學今天透過文字稿表示，非常期待並熱烈歡迎黃仁勳蒞校參訪。校方強調，相關用地已經規劃完備，若黃仁勳願意蒞臨，東海大學將以最高規格接待，展現對其貢獻與成就的由衷敬意。（編輯：郭諭儒）1140117

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