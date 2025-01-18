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黃偉哲和台南監護兒少餐敘發紅包 祝福平安過好年

2025/1/18 15:27（1/18 16:16 更新）
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年關將近，台南市長黃偉哲（圖）18日和61名監護兒少餐敘，祝福孩子們「蛇麼都順利、蛇麼都如意」，平安過好年。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月18日
年關將近，台南市長黃偉哲（圖）18日和61名監護兒少餐敘，祝福孩子們「蛇麼都順利、蛇麼都如意」，平安過好年。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月18日
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（中央社記者張榮祥台南18日電）年關將近，台南市長黃偉哲今天和61名監護兒少餐敘，且發放壓歲紅包，祝福孩子們「蛇麼都順利、蛇麼都如意」，平安過好年。

台南市社會局陪伴監護兒少溫馨過年，今天在安平區舉辦「開基祝福蛇添祥服」春節活動，黃偉哲到場餐敘及發紅包，也感謝開基玉皇宮、MUJI無印良品及民間單位提供春節禮盒。

黃偉哲指出，目前台南市共有99名市府監護兒少，這些孩子因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定生活環境，由社會局安排替代照顧資源，長期陪伴成長。

黄偉哲同時提醒，寒假期間注意生活交通安全、預防詐騙，留意網路交友，不拍攝私密部位，不分享裸露照片，不隱忍惡意威脅；若私密照片不慎外流，記得求助、蒐證、報警、移除，避免陷入性影像危機。

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市府發布新聞稿指出，兒少若因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定生活環境，將由社工人員介入協助，視需求安排安置機構、寄養家庭等作為替代性照顧選擇；若替代性照顧後仍無法返家，社會局再向法院聲請由市府監護，安排出養或規劃長期生活計畫，健全成長。

此外，市府每年也將視孩子發展需求及對未來目標設定，規劃多元成長團體及活動，開拓國際視野與培育生活技能。（編輯：郭諭儒）1140118

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黃偉哲
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