彰化竹塘某蛋雞場染禽流感 撲殺逾4萬隻

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（中央社記者鄭維真彰化18日電）彰化縣竹塘鄉某蛋雞場出現雞隻異常死亡，彰化縣動物防疫所採檢確認感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，今天完成撲殺4萬1842隻蛋雞。

彰化縣動防所今天指出，1月13日接獲竹塘鄉某蛋雞場稱場內雞隻異常死亡，立即派員移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，15日確診感染H5N1亞型高病原性禽流感。

動防所防疫人員今天完成此蛋雞場撲殺清場及消毒工作，共撲殺4萬1842隻蛋雞。

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動防所表示，近日各地區天氣偏冷，易造成家禽緊迫，導致抵抗力降低，養禽場及產銷業者應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼等。

動防所呼籲，養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，否則最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽依規定將不予補償。（編輯：謝雅竹）1140118