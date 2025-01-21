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餐旅教育之父李福登離世 高雄餐大校旗降半旗哀悼

2025/1/21 14:32
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（中央社記者林巧璉高雄21日電）國立高雄餐旅大學創校校長李福登昨天離世，享壽90歲。高餐大今天表示，李福登致力培養餐旅人才，對台灣餐旅服務業有不可抹滅的貢獻，即刻起至27日校旗降半旗哀悼。

高餐大今天在臉書（Facebook）發文公布李福登離世消息，高餐大表示，李福登從籌備到創校治理過程十餘載，致力培養餐旅人才，提升產業社會高度，讓高雄餐旅大學躍然為亞洲第一的餐旅學校，對台灣餐旅服務業有不可抹滅的貢獻，全體師生同感悲痛不捨，即刻起至1月27日校旗降半旗。

李福登素有「餐旅教育之父」之稱，曾獲頒總統府頒贈二等景星勳章，高餐大校長陳敦基表示，「李創校校長福發已於睡夢中安然仙逝，甚是扼腕、深覺不捨！李校長於29年前創立國內唯一以餐旅為專業的國立高雄餐旅大學。」

陳敦基說，校園內一草一木到一磚一瓦，都凝聚著李福登智慧的結晶與堅毅的實踐精神，不僅為學校奠定了深厚的發展基石，也為國內餐旅教育畫下了歷史性的篇章。

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高餐大貼文表示，若想緬懷李福登，即日起至26日上午9時至12時、下午2時至4時，可於九龍禮儀館21靈堂（高雄市鳥松區本館路330號）以一柱清香，表達追思之意。

根據高餐大資訊，李福登出身嘉義布袋小漁村，由母親扶養長大，從小經歷困苦環境，籌備成立高餐大時，數度遠赴歐美餐旅先進國家取經，汲取經驗，開設實用課程，倡導「三明治教學法」讓學生做中學，學中做，讓學生未步出校門即擁有豐富實務經驗。（編輯：李淑華）1140121

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