春節安維加強交通疏導 金門警走春景點設機動派出所

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（中央社記者吳玟嶸金門21日電）金門縣警察局表示，農曆春節將至，畜試所、水試所等會舉辦系列迎春活動，將加強交通疏導管制及防制交通事故，也規劃設置機動派出所，並運用民力協助治安及交通。

金門縣警察局自20日晚間10時起與全台同步執行為期15天的「114年加強重要節日安全維護工作」，今年除加強交通要道、金融機構等處所巡邏勤務，也規劃在熱門走春景點設置「機動派出所」發揮治安、交通、報案及諮詢等功能；金門縣府秘書長呂清福也在昨天晚間到金城分局，致贈春節慰問金及慰問品。

呂清福致詞表示，春節是重要傳統節日，各地將湧入人潮，金門縣畜試所、水試所、農試所等也會舉行一系列春節活動，預計吸引許多人流，治安與交通工作會更為吃重，因此在專案期間，將動員警力與義警、義交、守望相助隊等民力投入治安及交通工作。

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金門縣警察局金湖分局昨天晚間就已規劃擴大臨檢專案勤務，取締酒駕及超速駕駛等重大交通違法違規行為，也針對轄區各酒店、卡拉OK、電玩店及養生館等易滋生事端特種場所，執行臨檢掃蕩勤務。

金城分局則表示，轄內春節期間有水試所浯島媽祖平安鹽祭、烈嶼鄉上林將軍廟金廈兩岸煙火施放等活動，預期將湧入大量人車潮，金城分局將事先規劃專案勤務，整合行車動線、停車空間及彈性調度警力，並結合義警、民防、義交及志工等協勤民力協助交通管制。（編輯：陳仁華）1140121