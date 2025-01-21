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新北機動派出所春節上場 受理報案24小時不打烊

2025/1/21 15:43（1/21 15:46 更新）
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為讓弱勢家庭感受社會溫暖及年節氣氛，新北市板橋區深丘福德宮21日發放「歲末寒冬問暖補助金」，民眾依序排隊領取。（海山警分局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月21日
為讓弱勢家庭感受社會溫暖及年節氣氛，新北市板橋區深丘福德宮21日發放「歲末寒冬問暖補助金」，民眾依序排隊領取。（海山警分局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月21日
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（中央社記者黃旭昇新北21日電）春節將屆，警方今天表示，在人潮眾多的宮廟設「機動派出所」服務治安與交通；派出所員警也主動查訪弱勢予以關懷；同時，備有「平安袋」民生物資，供緊急需求民眾可溫暖過節。

海山分局透過新聞稿表示，板橋區深丘福德宮今天發放「歲末寒冬問暖補助金」，警方也到場宣導交通安全及防制詐騙。春節期間，備有100份「平安袋」供過節應急。民眾如發現弱勢族群待援，可主動通知警察，讓弱勢家庭感受溫暖及年節氣氛。

海山分局長林國民表示，「平安袋」包括白米、麵條、泡麵、調理包及待用餐券，除員警主動關懷轄內弱勢發放，若民眾遇臨時緊急狀況，也可備妥身分證或福利證明至鄰近派出所領取。

板橋警分局表示，今天（21日）起至2月11日止，在人潮眾多的板橋慈惠宮及接雲寺前，設置「機動派出所」，為期22天溫馨服務不打烊，即時受理民眾報案、並宣導預防犯罪、防詐。另也提醒注意財物安全，貴重物品務必隨身攜帶。

土城警分局表示，結合警察之友會、土城民防中隊、土城義勇警察、志工中隊，今天關懷慰問7處獨居老人及弱勢家庭，並發放慰問金。

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土城警分局新聞稿表示，盼訪視關懷帶給弱勢家庭及急難救助對象溫暖。鄉里鄰居也可協助通報，讓警方、社會局即時援助。

永和警分局表示，昨晚（20日）至2月3日止，將加強維安與取締酒駕。圍爐或喝春酒、食用含酒精食品後，千萬別開車，以免危害安全，警方將實施機動巡邏及定點攔檢取締。（編輯：方沛清）1140121

新北市板橋警分局自21日起至2月11日止，特別選在人潮眾多的板橋慈惠宮及接雲寺前設置「機動派出所」，可即時受理民眾報案，同時也向民眾加強宣導預防犯罪、防詐。（板橋警分局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月21日
新北市板橋警分局自21日起至2月11日止，特別選在人潮眾多的板橋慈惠宮及接雲寺前設置「機動派出所」，可即時受理民眾報案，同時也向民眾加強宣導預防犯罪、防詐。（板橋警分局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月21日
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