高雄燈會「冬日遊樂園」 愛河灣周邊交管勿開車前往

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄燈會「2025高雄冬日遊樂園」1月25日到2月16日在愛河灣舉辦，交通局今天表示，配合活動，春節連假及假日愛河灣周邊道路將實施交通管制，且不提供汽車停車場，勿開車前往。

交通局今天發布新聞稿指出，配合冬日遊樂園活動期間，春節連假（除夕除外）及假日愛河灣周邊道路實施交通管制，第一階段交通管制時間為每天下午3時至晚間10時，開閉幕日的1月25日、2月16日提前至下午2時起管制。

管制範圍包過愛河灣西側的公園路以南、七賢路以東道路、愛河灣東側的五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西等道路管制通行。

第二階段視車流狀況採機動管制，管制道路將擴大至五福路以南、七賢路以東、成功路以西等範圍；其餘平日（2月8日補班日除外）則視現場車流狀況機動管制，實施場域周邊道路禁止臨時停車並加強違停取締，提醒民眾注意並配合改道。

另外，在公園路停車場、旅運中心前的苓南前路西側空地、新光停車場等地點設有臨時機車停車場，但空間有限，交通局提醒民眾勿任意停放於人行道等規劃區域，將加強違規拖吊取締，呼籲優先利用公共運輸前往。

交通局表示，搭乘捷運可至中央公園站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場；輕軌可搭乘至駁二大義站、真愛碼頭站或旅運中心站。

配合人潮管制，輕軌光榮碼頭站於熱門日1月25日至27日、1月29日至31日；及2月1、2、8、9、15、16日，每天中午12時至晚間10時不提供上下客服務。

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市區公車如50五福幹線、60覺民幹線、77昌福幹線、100百貨幹線、168環狀幹線及黃1等公車均有行經會場，可於公車高雄女中站、台灣銀行（健保署）站、歷史博物館（高雄國際會議中心）、旅運中心站下車。

另外，1月25日至27日、1月29日至2月2日、2月8日至9日、2月15日至16日，提供老弱婦孺、親子遊客優先搭乘捷運中央公園站至英雄路接駁車，歡迎多加利用服務。（編輯：陳仁華）1140121