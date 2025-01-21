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民怨電動機車表單未說明致填錯 基市：不影響權益

2025/1/21 18:02（1/21 18:46 更新）
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基隆市環保局21日透過網路直播，抽選出1000名民國114年1月份公益青年就業電動機車補助計畫可申請人名單。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年1月21日
基隆市環保局21日透過網路直播，抽選出1000名民國114年1月份公益青年就業電動機車補助計畫可申請人名單。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年1月21日
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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市府1月開放網路申請公益青年電動機車補助，民眾抱怨表單未說明「專案車款」和「新購車款」區別，選錯送出後無法更改。環保局表示，權益不會受影響，以最後送出的書面為準。

基隆市環保局指出，新方案分為「專案車款」和「新購車款」，「專案車款」有4間廠商共6款車型供民眾選擇，也有補助月資費，各廠牌都有0元月資費選項。「新購車款」則不限廠牌，但須通過「電動機車性能及安全測試規範」（TES）認證，最高補助購車金新台幣6萬元，但不補助月資費。這次共有3500人申請補助，環保局今天透過臉書直播抽出1000名。

民進黨基隆市議員吳驊珈表示，1月開放線上申請後，服務處頻頻接獲陳情，因為表單的「欲申請之方案」只有「專案車款」和「新購車款」2個選項，沒有詳細說明方案內容及車款，導致許多民眾填選錯誤，因相同身分證字號只能申請1次，表單送出後無法重填。

吳驊珈說，環保局回應民眾，只能等下次登記時再重填，造成民眾困擾，希望環保局在申請表單加上「專案車款」和「新購車款」說明，不要讓便民服務反而造成民眾麻煩。

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對此，環保局空氣及噪音管制科長李昆達表示，環保局網站對於「專案車款」和「新購車款」都有詳細說明，另網路申請表單無論選錯或填錯資料，只要有上傳身分證，經審核後符合申請資格，申請人的抽籤或中籤權益都不會受到影響，但重複申請會予以刪除，這次共刪除178名。

李昆達說，民眾可在環保局網站查詢中籤名單，並下載申請表格，填寫「專案車款」或「新購車款」等資料後，2個月內提交友善車行，由車行協助送件至區公所審查，以送出的書面資料為準。（編輯：張銘坤）1140121

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