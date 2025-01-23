南市北區觀光藝文商業專用區招商簽約 投資75億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市政府與林聲文化藝術公司今天簽約，林聲文化藝術公司將在北區大銃段觀光藝文商業專用區投資新台幣75億元，興建博物館等逾1萬平方公尺藝文展演營運空間。

林聲文化藝術公司取得北區大銃段觀光藝文商業專用區4筆土地設定地上權招商案，市長黃偉哲今天在永華市政中心見證市府與林聲文化藝術簽約合作。

黃偉哲指出，此次設定地上權土地是國有地，雖非市府所有，但市府與國有財產署接洽，以促參方式媒合民間夥伴投資設立博物館；地上權權利設定是50年，期滿後考核績優可再延長20年，未來土地仍是國家所有，兼顧國有財產守護及都市發展面向。

黃偉哲表示，基地位置坐落於台南都市發展蛋黃區，緊鄰台南公園、歷史文化街區及321巷藝術聚落，還有2年後完工的台南新火車站，交通便利。

市府新聞稿指出，北區大銃段觀光藝文商業專用區土地面積2.25公頃，鄰近台南公園、台南轉運站及321巷藝術聚落，將可活化市中心公有土地，注入藝術能量，擴大藝術與文化資源，提升藝文發展水準。

透過 Google News 追蹤中央社

市府表示，林聲文化藝術預定未來幾年內興建博物館、藝文工作室等，且與321巷藝術聚落協同發展，打造台南市區藝術生態圈，透過完整周邊文化功能吸引國內外文化工作者、藝術愛好者及創作者到台南深耕。

南市府文化局表示，林聲文化藝術致力推廣發揚佛教文化與書畫藝術，未來規劃投入逾2500件東方藝術藏品，打造東方文化博物館園區；初步規劃博物館、藝文研發辦公、購物、餐飲、旅館等機能，且提供在地中小型藝文產業進駐研發空間、年輕藝術家創作展演空間。（編輯：陳仁華）1140123