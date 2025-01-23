調度西部蔬果支應 花蓮春節前供貨量及價格穩定

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）農曆春節將到，受到去年下半年連續颱風影響，蔬果災損嚴重，花蔬社調度西部蔬果支應，應景農產品維持供貨量，水果平均交易價較去年微幅成長17%，蔬菜類則下跌5%。

花蓮縣政府農業處統計，蔬果平日到貨量約60至70公噸，春節前3天每天增加55至70公噸，應景水果蘋果、柑桔、蜜棗及櫻桃皆熱買，應景蔬果芥菜、白蘿蔔、高麗菜等到貨量充足。

花蔬社指出，高麗菜每公斤平均價格新台幣20至30元、白蘿蔔每公斤13至18元、芥菜每公斤15至25元、大白菜10至15元，平均交易價格19元，較去年同期每公斤20元微幅下跌；水果類平均交易價約49元，較去年同期42元上漲17%。

目前花蔬拍賣場各項蔬菜每日到貨量較去年下跌20%，不足品項從屏東及西部調度供應。

花蔬社業務科長林劭鴻指出，因花蓮國旅熱度不高，預估蔬果供應無虞，應景菜都買得到、價格也都可以接受。

縣府指出，春節前花蔬加強執行蔬果農藥殘留檢驗，透過生化法快篩及拉曼新儀器抽驗生鮮蔬果，檢驗件數從每月3000多件預估增加到7000件以上。

花蔬營業至27日（小年夜），初夕到初三休市4天，呼籲民眾把握機會採辦年節所需蔬果。

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花蓮縣府農業處舉辦年貨大街，今天起至27日，下午3時至晚間10時，在花蓮日出大道重慶路至成功街開賣，共有80攤位，集結農特產品、年貨及伴手禮等。

農業處指出，在攤位消費滿250元，可獲摸彩券及遊戲券，每晚抽花蓮香港來回機票、飯店住宿券等好禮。（編輯：謝雅竹）1140123