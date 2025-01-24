就職南投草屯鎮長 簡賜勝：請各課室跟上腳步

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投草屯鎮長簡賜勝今天就職，他表示，人事暫時不會異動，自己做事腳步走得很快，會是一名「行動鎮長」且執政嚴謹、要求高，將請各課室主管上緊發條、跟上腳步。

草屯鎮公所今天辦理草屯鎮第19屆補選鎮長宣誓就職暨交接典禮，在南投縣政府民政處長林琦瑜主持下，簡賜勝從代理鎮長簡青松手中接下印信，林琦瑜致詞說，代表南投縣長許淑華祝賀簡賜勝眾望所歸，相信簡賜勝可完成前鎮長簡景賢未完成遺願，讓草屯發展更好。

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簡賜勝表示，當選當天就是責任開始，當晚他就開始思考如何讓草屯「有不一樣的感覺」，新人新氣象，他會開始找各課室主管討論業務，尤其工程方面「我最內行」，一定要求公共工程品質；另外，他不會濫用鎮庫財產，凡事一定為鎮民著想，鎮民就是他的老闆。

簡賜勝提到，鎮立游泳池非常老舊，許淑華已允諾「要花錢幫我們做」不要再修補，給鎮民更好的運動空間；由於是補選上任，鎮長剩餘任期不到2年，簡賜勝說，會當成4年來用，加速衝刺施政，一定會交出成績單，請鎮民相信，他會當一名最好鎮長。（編輯：郭諭儒）1140124