苗栗議員陳光軒酒駕累犯 民進黨祭停權3年處分

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）民進黨苗栗縣議員陳光軒去年8月酒後駕車不慎追撞前車遭法院判刑。民進黨苗栗縣黨部今天指出，從判決得知他非初犯，而是一犯再犯，縣黨部評議委員會決議予以停權3年處分。

陳光軒於民國113年8月22日在頭份市駕車不慎追撞前車，警方到場發現其酒測值達0.32mg/L（毫克/升）超標，依公共危險罪嫌移送偵辦。苗栗地院判處有期徒刑4月，若易科罰金，以新台幣1000元折算1天，可上訴。

民進黨苗栗縣黨部發布新聞稿表示，根據判決內容揭示，陳光軒先前有1次酒後駕車緩起訴處分紀錄，得知陳光軒「並非酒駕初犯，而是一犯再犯」。

縣黨部指出，基於民進黨對「酒駕零容忍」原則，依過往案例，陳光軒應被開除黨籍；但鑒於多年來陳光軒對民進黨及苗栗地方民主發展貢獻，以及案發後他積極檢討與改善態度良好，經縣黨部評議委員會決議予以停權3年處分，以示警惕，期望黨內公職人員以此為戒。

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陳光軒是前駐日代表謝長廷子弟兵，因參與苗栗大埔抗爭、太陽花學運等運動而投入政壇，陳光軒已連任3屆議員，若遭停權3年，下屆恐無法再以民進黨籍身分參選。

對此，陳光軒表示，事發前一晚餐敘曾喝了2杯烈酒，沒注意到經過一夜休息，酒精仍未完全代謝。事故當下雖僅不慎稍微輕碰前車，他還是主動請警方到場處理，態度始終坦然。對於停權處分，已向中評會提出申訴請求說明。（編輯：戴光育）1140124