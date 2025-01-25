花蓮漂流木創作展 成走春新選擇

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮沿岸因颱風侵襲堆積大量漂流木，花蓮縣文化局徵件辦創作展，有9件大型專業創作及26個大眾座椅創作，成為今年花蓮走春新選擇。

去年10月底颱風康芮來襲，造成花蓮沿岸堆積約1萬3000噸漂流木，是近10年來最大量，改變原有海岸風貌，撿漂流木成為花蓮人新運動。花蓮縣文化局順勢舉行創作展，讓民眾就地取材、發揮創意。

「海是愛花蓮－漂流木創作賽」分為漂流木椅創作與專業藝術大型創作，標流木椅創作分別在南濱、北濱及化仁海堤展出，目前約有26組展出中；專業藝術大型創作組共有9組，分散在太平洋公園各處。

花蓮縣文化局指出，大型創作組會原地展示直到損壞，現場展示作品都有更新說明牌，民眾可利用春節期間前往尋寶，感受不一樣的海岸景色。

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花蓮縣府另外也推薦3處走春景點，其中鄰近七星潭風景區的曼波海洋生態休閒園區，結合軍事文化與自然生態，戶外花海區全時段開放、四八戰備坑道上午9時至11時30分、下午2時至4時30分。

花蓮市美崙山生態公園可俯瞰市景、遠眺海景，有多條環山步道，也可就近花蓮將軍府1936；吉安鄉知卡宣綠森林親水公園，每天上午7時開放至下午5時30分。（編輯：吳協昌）1140125

花蓮沿岸因颱風侵襲堆積大量漂流木，花蓮縣文化局徵件辦創作展，讓民眾就地取材、發揮創意，並在太平洋公園、南濱（圖）及北濱沿岸展出。中央社記者張祈攝 114年1月25日