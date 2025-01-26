元宵「吉刻就圓」活動 高市府打造湯圓奇幻世界

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（中央社記者張已亷高雄26日電）高雄市青年局元宵期間舉辦「吉刻就圓」系列活動，將大港橋水域打造成為一片「湯圓奇幻世界」，萬顆紅色、白色海灘球漂浮海面隨波搖曳，宛如超大湯圓漂浮其中，為元宵節妝點趣味。

高雄市政府青年局表示，2月12日至15日元宵檔期，在駁二P2倉庫至大港橋水域推出「吉刻就圓」系列活動，將震撼視覺的湯圓奇幻世界結合互動遊戲、特色市集及青創攤車等，為元宵節注入新意，並帶動青創業者曝光與成長，展現高雄青創活力與文化魅力。

青年局指出，互動遊戲有「 123木頭人」、「滾球挑戰」及重現童年經典的彈珠台，充滿遊戲巧思與懷舊趣味，其中「撈巨大湯圓」體驗是一場手氣與歡樂兼具的挑戰遊戲，民眾將拿起超大湯匙，在滿滿「湯圓海」中撈取幸運海灘球，每個瞬間都是拍照最佳時機。

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青年局今天發布新聞稿指出，今年元宵活動以創意與驚喜為主題，打造獨特視覺饗宴與互動體驗，讓傳統元宵充滿新意與樂趣，另外在「高雄冬日遊樂園」活動期間推出消費滿額抽獎活動，民眾在青創店家、攤車、冬日遊樂園市集等合作商家消費滿百，即可參加限定抽獎活動，有機會抽中沖繩雙人來回機票等超過50個豐富大獎。

青年局表示，屆時歡迎民眾到場體驗撈湯圓、玩遊戲、贏大獎，參與夢幻慶典，留下難忘回憶，活動詳情與合作店家可上高雄市政府青年局官網查詢，也可追蹤加入青年局官方社群粉絲專頁等，掌握活動訊息。（編輯：林恕暉）1140126