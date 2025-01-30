高雄冬日遊樂園人潮多 觀光局籲買正版吉伊卡哇

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（中央社記者林巧璉高雄30日電）「2025高雄冬日遊樂園」吸引眾多人潮，昨天湧入近50萬人次。高雄市觀光局今天呼籲民眾尊重著作權，前往2間正版授權商店購買「吉伊卡哇」周邊商品，勿購買來路不明商品。

高雄燈會今年結合「2025高雄冬日遊樂園」，請來「吉伊卡哇（chiikawa）」3隻小可愛蒞臨高雄，這也是「吉伊卡哇」首次以大型氣膜在戶外展示。

觀光局指出，「吉伊卡哇」與「小八貓」前滿滿拍照人潮，在碼頭樂園的「兔兔」也是人氣爆棚，親子歡樂天堂的碼頭樂園更是滿滿排隊人潮。

活動現場人潮眾多，不少流通攤商販售非正版IP（智慧財產權）周邊商品，警方在現場舉牌警示，有民眾拍下販售非正版造型氣球的民眾看到警察就立即玩「你追我跑遊戲」。觀光局呼籲民眾尊重著作權，至活動現場2間「吉伊卡哇」（Chiikawa）正版授權商店選購。

觀光局新聞稿表示，除了白天可欣賞3隻小可愛，夜晚還有以動畫歌曲「睡衣派對」及「吉伊卡哇」、「小八貓」及「兔兔」3隻小可愛的特徵製作而成的「舞吉派對」燈光展演。

此外，高雄市府同步推出「吉伊卡哇」主題列車，包括輕軌、渡輪及公車，要讓海內外旅客與小可愛們一同共遊高雄。

高雄市觀光局長高閔琳指出，今年為迎接「吉伊卡哇」的到來，市府做足了努力，除了先前已亮相的主題候車亭、路燈旗、捷運站地貼，以及城市驚喜小彩蛋引發共鳴的「吉伊卡哇」捷運閘門刷卡音外，今年也特別與高雄捷運公司、高雄市輪船公司及公車業者共同推出「吉伊卡哇」主題輕軌、渡輪及公車。

觀光局補充，今年3隻大型氣膜造型以可愛療癒的趴姿呈現，其中15公尺高的「吉伊卡哇」於珊瑚礁群前海面上展出、16公尺高的「小八貓」在海風廣場前海面上，16號碼頭則有7公尺高的「兔兔」。

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此外，高雄流行音樂中心也以3隻主角身上顏色及外觀特徵，搭配最受歡迎的「睡衣派對」主題曲，在高流音浪塔、海音館及愛河灣呈現「舞吉派對」燈光展演，即日起到2月16日晚上6時到晚上10時，每半小時演出一次。

「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」在16、17號碼頭設置25座遊樂設施，免費提供兒童遊玩。碼頭樂園設施開放時間為下午3時至晚上6時；週五至週日及年假期間，增加下午6時至晚上9時時段，遊園券於當日活動開始前1小時，於活動現場發放。（編輯：戴光育）1140130