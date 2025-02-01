春節連假垃圾量驚人 馬公市恢復清運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣1日電）農曆春節連假近尾聲，馬公市今天恢復垃圾清運，商家與住戶累積的一般垃圾量驚人，清潔隊在停靠的清運點出動2部垃圾車收運，讓市容恢復整潔。

今年農曆春節期間，馬公城隍廟一條街市集從1月29日起至2月2日止，包括市中心的光明、建國、民權路與重慶街等一帶路段，擺設有近200處攤位，有吃有玩等，從早到晚上到處都是人潮非常熱鬧，每天產生垃圾量驚人，馬公市公所為維護市容，調派有垃圾車，早晚各清運一次，市長黃健忠親自坐陣，並致贈紅包給年假出勤的清潔隊員，慰勉辛勞。

由於家戶在年節期間，已累積有3天的家用一般廢棄垃圾，馬公市公所清潔隊為維護市容整潔，今天正式恢復一般家戶垃圾收運，市郊則較原訂時間提前1個小時，市區則維持原時段清運，由於垃圾量多，每處收運垃圾據點，都調派有2部垃圾車來支援收運。

透過 Google News 追蹤中央社

黃健忠今天在清運前，還在馬公東衛調度室舉行開工儀式，祈求新的一年作業順利。

澎湖環保局表示，澎湖1市5鄉的垃圾，春節期間都暫停清運垃圾，不過昨天有湖西、白沙、西嶼與七美4鄉恢復清運，今天有馬公市與望安鄉正常清運，以紓緩各家戶連假所產生的垃圾，3日起則全面恢復清運。（編輯：李亨山）1140201