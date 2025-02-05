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2NE1成員DARA曬高雄小物 感謝陳其邁邀唱跨年

2025/2/5 14:50（2/5 15:16 更新）
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韓國女團2NE1成員DARA（Sandara Park）在社群平台Instagram發文感謝高雄跨年晚會的邀請，並展示市長陳其邁致贈的韓文小卡、伴手禮等。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月5日
韓國女團2NE1成員DARA（Sandara Park）在社群平台Instagram發文感謝高雄跨年晚會的邀請，並展示市長陳其邁致贈的韓文小卡、伴手禮等。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月5日
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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）韓國女團2NE1成員SANDARA PARK今天在社群平台Instagram發文感謝高雄邀請演出跨年晚會，並展示市長陳其邁致贈的韓文小卡、伴手禮等，表示期待再次回到高雄與大家相聚。

SANDARA PARK（DARA）今天在個人Instagram以中文發文表示，在高雄跨年很特別，這是她第一次來高雄，很高興受到邀請，首次到台灣演出跨年，期待再次回到高雄與大家相聚「記得要再邀請我哦！」

她並上傳多張跨年晚會上的美照，還有陳其邁致贈的韓文小卡、高雄熊周邊小物、蜜柑站長御守及柑橘金磚等高雄專屬伴手禮的照片。

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看到DARA以中文在Instagram發文，粉絲紛紛湧入留言：「中文嗎？我沒看錯吧」、「很高興Dara與我們一起跨年，真的好棒的回憶！」、「Dara下次再來台灣高雄這邊玩！」，展現台灣粉絲的熱情。

2025高雄跨年晚會首度邀請DARA演出，DARA也將台灣跨年首秀獻給高雄，當天她身穿紅黑色戰袍登場，帶來3.9億次點擊的經典神曲「I Am The Best」和「Go Away」等多首代表作，更加碼演唱中文抒情歌曲「你要的愛」，為觀眾帶來美好難忘的跨年夜。（編輯：郭諭儒）1140205

#中文
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