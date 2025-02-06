弘光科大生訂升學目標 累積作品錄取成大醫工碩班

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）弘光科技大學醫療器材發展與應用系大四學生陳智翔，父母都從事醫療工作，他從大一便立定升學目標，投入專題研究、參加相關競賽，累積甄試書面審查資歷及作品，錄取國立成功大學碩士班。

弘光科大今天發布新聞稿，醫材系主任陳信介表示，陳智翔高中就讀普通高中，因為對醫療器材開發有興趣，利用學測申請入學管道就讀，從大一開始跟隨專題指導老師常閎智進行逆向工程及力學分析方面的專題研究。

大二升大三時，陳智翔參與「三重最小曲面晶格應用於腰椎植入物之應力分析」研究，獲得國科會大專學生專題研究計畫補助；大三專題「樹脂牙橋黏著介面設計之有限元素分析」，獲得2023全國大專暨高中職專題競賽工程組佳作。

陳智翔說，父親是物理治療師，母親為護理師，他對醫療相關領域的發展有基本了解，高中到大學參觀3D列印相關課程，開啟3D列印醫療器材應用方面的興趣，大學時除跟老師學習，積極參與專題研究、相關競賽，有計畫地累積參加研究所甄試書面審查資歷及作品。

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大四上學期，陳智翔報名4所大學相關研究所，錄取中原大學、中國醫藥大學、成功大學。他指出，自己沒想到可考上成功大學醫工系碩士班，3年半來努力學習有了最好的成果。

他目前在台中榮總醫工部實習，增進實務技能，希望未來能夠研發出更好、更有用的醫療器材。陳智翔建議有升學想法的學弟妹，好好上課、認真做研究，不要花費過多時間在打工及玩樂上。（編輯：謝雅竹）1140206