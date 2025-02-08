加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北捷文湖線號誌異常檢修 全線運行時間增加
首頁 / 地方

高雄鳳山仁武等多區21日停水55小時 影響48.7萬戶

2025/2/8 21:39（2/8 21:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄8日電）台水公司表示，因高雄竹寮站前管線操作異常需更換，21日晚間11時起至24日上午6時需停水，停水55小時，包括阿蓮、橋頭、楠梓、仁武、鳳山、大寮等多區，共影響48.7萬戶。

台水公司透過新聞稿表示，高雄竹寮站前2200mm單噴孔錐形閥為高雄原水管線重要閥門，現因操作異常需辦理更換工程；為降低停水影響，將一併辦理高雄給水廠高低壓檢驗，台電公司也配合同時進行高壓線路維護，以維供水供電安全。

台水指出，為避免長時間停水影響用水，請民眾請提前儲水備用。「全區停水區域」包括阿蓮區、橋頭區、梓官區、楠梓區、大社區、仁武區、鳳山區、大寮區（不含大發產業園區、和發產業園區大發基地）。

「部分停水區域」包括小港區桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明（工業用除外）、店鎮（沿海路以東、工業用除外）、二苓（沿海路以東）、大苓（沿海路以東）、坪頂、大坪等里。

路竹區甲南、甲北、竹園、下坑等里；岡山區和平、華崗、嘉興、竹圍、大遼、台上、碧紅、大莊、嘉峰、潭底、程香、後紅等里；燕巢區鳳雄、角宿、瓊林、橫山、安招等里。大樹區九曲、三合（義大世界、義大中小學一帶）等里。

左營區光輝、莒光、永清、合群、明建、祥和、屏山、進學、尾北、尾南、尾西、廟北、廟東、頂北、頂西、聖后、中南、中北、聖西、聖南、廍北、廍南、路東、城南、埤西、埤北、埤東、崇實、自助、果貿、果惠、果峰、海勝等里。鼓山區雄峰、鼓峰、自強、前峰、民族、內惟、光榮、建國、忠正、龍井、平和、民強、正德、厚生等里。

台水表示，停水期間受影響產業（工業）園區，包括南科橋頭園區、楠梓科技產業園區、楠梓產業園區、仁大工業區及仁武產業園區，已規劃澄清湖淨水場及北嶺加壓站供受影響廠商水車載水；其餘產業（工業）園區維持正常供水。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，停水期間所減少水量，已規劃增抽澄清湖水庫湖庫水、高屏溪伏流水及地下水，並由澄清湖淨水場、大泉淨水場及嶺口淨水場增量出水，且自台南調度支援清水每日15萬立方公尺；由阿公店水庫增加原水供路竹淨水場增加出水。

台水提醒，除停水區域外，其餘地區正常供水，但恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才能恢復正常，恢復供水時間會較延遲。停水期間已備妥水車及加水站因應。（編輯：郭諭儒）1140208

台水
台水估春節尖峰用水較平時增6% 籲民眾節約用水高市岡山、阿蓮等1/4將停水30小時 影響8.8萬戶
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：