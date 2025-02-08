高雄鳳山仁武等多區21日停水55小時 影響48.7萬戶

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（中央社記者林巧璉高雄8日電）台水公司表示，因高雄竹寮站前管線操作異常需更換，21日晚間11時起至24日上午6時需停水，停水55小時，包括阿蓮、橋頭、楠梓、仁武、鳳山、大寮等多區，共影響48.7萬戶。

台水公司透過新聞稿表示，高雄竹寮站前2200mm單噴孔錐形閥為高雄原水管線重要閥門，現因操作異常需辦理更換工程；為降低停水影響，將一併辦理高雄給水廠高低壓檢驗，台電公司也配合同時進行高壓線路維護，以維供水供電安全。

台水指出，為避免長時間停水影響用水，請民眾請提前儲水備用。「全區停水區域」包括阿蓮區、橋頭區、梓官區、楠梓區、大社區、仁武區、鳳山區、大寮區（不含大發產業園區、和發產業園區大發基地）。

「部分停水區域」包括小港區桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明（工業用除外）、店鎮（沿海路以東、工業用除外）、二苓（沿海路以東）、大苓（沿海路以東）、坪頂、大坪等里。

路竹區甲南、甲北、竹園、下坑等里；岡山區和平、華崗、嘉興、竹圍、大遼、台上、碧紅、大莊、嘉峰、潭底、程香、後紅等里；燕巢區鳳雄、角宿、瓊林、橫山、安招等里。大樹區九曲、三合（義大世界、義大中小學一帶）等里。

左營區光輝、莒光、永清、合群、明建、祥和、屏山、進學、尾北、尾南、尾西、廟北、廟東、頂北、頂西、聖后、中南、中北、聖西、聖南、廍北、廍南、路東、城南、埤西、埤北、埤東、崇實、自助、果貿、果惠、果峰、海勝等里。鼓山區雄峰、鼓峰、自強、前峰、民族、內惟、光榮、建國、忠正、龍井、平和、民強、正德、厚生等里。

台水表示，停水期間受影響產業（工業）園區，包括南科橋頭園區、楠梓科技產業園區、楠梓產業園區、仁大工業區及仁武產業園區，已規劃澄清湖淨水場及北嶺加壓站供受影響廠商水車載水；其餘產業（工業）園區維持正常供水。

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此外，停水期間所減少水量，已規劃增抽澄清湖水庫湖庫水、高屏溪伏流水及地下水，並由澄清湖淨水場、大泉淨水場及嶺口淨水場增量出水，且自台南調度支援清水每日15萬立方公尺；由阿公店水庫增加原水供路竹淨水場增加出水。

台水提醒，除停水區域外，其餘地區正常供水，但恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才能恢復正常，恢復供水時間會較延遲。停水期間已備妥水車及加水站因應。（編輯：郭諭儒）1140208