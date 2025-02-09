花東原鄉保種及復育計畫 小米文化扎根學校與部落

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）承接農糧署「強化花東原鄉保種及復育計畫」，慈心基金會走訪花東30個部落，以具有原民主食文化特色及抗旱性的小米進行永續保種；並供應51所部落學校及5個文健站食用。

面對氣候變遷導致種原逐漸消失，全球農業種原復育行動，不僅為了糧食安全，更維繫人類文化瑰寶，小米是重要糧食與文化的代表作物。其因具備適應極端氣候的韌性特質，以及豐富的營養價值，被聯合國選為永續食物安全的核心農作物。

慈心有機農業發展基金會發布訊息表示，小米曾是台灣許多原住民部落的傳統主食與重要作物，因此7年來，走訪花東地區的30個部落，結合部落農民與產官學，盤點蒐集小米種原品系、陪伴農民解決小米病蟲害與防鳥問題、支持多樣小米品系栽種、舉辦小米保種交流會、與種苗改良繁殖場一起更新小米種原，並將健康種子返還農友栽種，以及建立當地的種子保存體系等。

在農糧署的支持下，將小米保種提升為飲食行動，與34名部落保種農民合作保存在地小米品系、連結台東12所國中小幼兒學校支持小米飲食，邀請在地小米農民進校園擔任食農老師，讓小米文化扎根於孩童心中。

另外，獲得13間認同小米保種及文化傳承理念的企業贊助及6名綠色餐廳主廚協力參與保種計畫；今年將支持30名部落參與保種的農友，採購1.4噸有機（友善）小米，提供在地學生每週可以食用一次小米飯午餐。

保種人葉玉花自幼跟母親學習農務，實踐排灣族小米農耕，近年擔任族語老師，帶著學生在校園田區實作，將傳統農事與歲時祭儀文化內涵傳遞給下一代。她希望孩子們在飲食上能食用更多小米，不僅健康，也促進孩子認同傳統文化。

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「vusam」是排灣族語「種子」的意思，代表著對未來的希望，即使時光荏苒、世事變遷，台東土坂村內的保種人們仍堅持著部落的傳統，也期待讓原住民族的文化教育更往下扎根。

花蓮馬太鞍部落僅存的23穗小米，在部落農友柯春伎、慈心與花蓮農業改良場共同合作下，終於成功種出更多小米種子，保留了馬太鞍部落裡最後的小米品系。柯春伎表示，有感於青年人口缺乏部落內的工作機會，希望在家鄉建立小米產業，為青壯年族人提供就業機會；而小米田內的部分農事也可以僱請年紀較大的長輩們來完成。她還發展部落保種遊程與保種餐桌，期待將馬太鞍部落文化向外推廣，讓遊客體驗原住民文化的智慧。（編輯：李淑華）1140209