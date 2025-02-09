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花東原鄉保種及復育計畫 小米文化扎根學校與部落

2025/2/9 17:56（2/9 18:46 更新）
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承接農業部農糧署「強化花東原鄉保種及復育計畫」，慈心有機農業發展基金會以具有原民主食文化特色及抗旱性的小米進行永續保種，並供應花東51所部落學校及5個文健站食用。（慈心有機農業發展基金會提供）中央社記者李先鳳傳真 114年2月9日
承接農業部農糧署「強化花東原鄉保種及復育計畫」，慈心有機農業發展基金會以具有原民主食文化特色及抗旱性的小米進行永續保種，並供應花東51所部落學校及5個文健站食用。（慈心有機農業發展基金會提供）中央社記者李先鳳傳真 114年2月9日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）承接農糧署「強化花東原鄉保種及復育計畫」，慈心基金會走訪花東30個部落，以具有原民主食文化特色及抗旱性的小米進行永續保種；並供應51所部落學校及5個文健站食用。

面對氣候變遷導致種原逐漸消失，全球農業種原復育行動，不僅為了糧食安全，更維繫人類文化瑰寶，小米是重要糧食與文化的代表作物。其因具備適應極端氣候的韌性特質，以及豐富的營養價值，被聯合國選為永續食物安全的核心農作物。

慈心有機農業發展基金會發布訊息表示，小米曾是台灣許多原住民部落的傳統主食與重要作物，因此7年來，走訪花東地區的30個部落，結合部落農民與產官學，盤點蒐集小米種原品系、陪伴農民解決小米病蟲害與防鳥問題、支持多樣小米品系栽種、舉辦小米保種交流會、與種苗改良繁殖場一起更新小米種原，並將健康種子返還農友栽種，以及建立當地的種子保存體系等。

在農糧署的支持下，將小米保種提升為飲食行動，與34名部落保種農民合作保存在地小米品系、連結台東12所國中小幼兒學校支持小米飲食，邀請在地小米農民進校園擔任食農老師，讓小米文化扎根於孩童心中。

另外，獲得13間認同小米保種及文化傳承理念的企業贊助及6名綠色餐廳主廚協力參與保種計畫；今年將支持30名部落參與保種的農友，採購1.4噸有機（友善）小米，提供在地學生每週可以食用一次小米飯午餐。

保種人葉玉花自幼跟母親學習農務，實踐排灣族小米農耕，近年擔任族語老師，帶著學生在校園田區實作，將傳統農事與歲時祭儀文化內涵傳遞給下一代。她希望孩子們在飲食上能食用更多小米，不僅健康，也促進孩子認同傳統文化。

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「vusam」是排灣族語「種子」的意思，代表著對未來的希望，即使時光荏苒、世事變遷，台東土坂村內的保種人們仍堅持著部落的傳統，也期待讓原住民族的文化教育更往下扎根。

花蓮馬太鞍部落僅存的23穗小米，在部落農友柯春伎、慈心與花蓮農業改良場共同合作下，終於成功種出更多小米種子，保留了馬太鞍部落裡最後的小米品系。柯春伎表示，有感於青年人口缺乏部落內的工作機會，希望在家鄉建立小米產業，為青壯年族人提供就業機會；而小米田內的部分農事也可以僱請年紀較大的長輩們來完成。她還發展部落保種遊程與保種餐桌，期待將馬太鞍部落文化向外推廣，讓遊客體驗原住民文化的智慧。（編輯：李淑華）1140209

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