南水分署宿舍改震災收容所 南市府加快整備

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）1月21日以來地震造成台南市楠西、玉井等地區多處災損，水利署南水分署提供眷屬宿舍及戶外空地設置收容處所，台南市長黃偉哲今天前往視察整備修繕進度，並感謝慈濟團隊協助。

黃偉哲上午在副市長葉澤山等人陪同下，先前往南區水資源分署關心宿舍修繕狀況，再前往曾文青年活動中心感謝慈濟團隊進駐災區協助災後重建工作。

黃偉哲表示，楠西區居民多為農民，由於已進入芒果季農忙時節，災民多希望就地安置以便進行後續農作。

他說，為讓災民能在相對安全環境得到休息和庇護，特別協調南區水資源分署無償撥用眷屬宿舍及戶外空地，提供台南市政府規劃災民居住場所，預估可安置34戶，相關局處皆已積極進行修繕及整理工作。

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黃偉哲表示，慈濟在此次震災共投入超過2400人次，提供超過1萬2000份熱食，發出超過2000份安心祝福禮，各地修繕團隊也陸續抵達台南，為受創最嚴重的楠西區受損房屋健檢，針對「未貼單」但有部分損壞房屋，也將由慈濟召集志工，協助災民進行修繕，減輕災後重建壓力。

黃偉哲強調，台南市政府會持續與中央政府以及民間組織合作，加快災後重建，並依災民需求調整各項措施，未來也將在中央政府支持下，開放各項申請管道，提供災民所需各類援助與補助，讓受災區能快速恢復生機。（編輯：陳政偉）1140210