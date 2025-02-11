妨礙人車通行罰2.4萬元 基警承認有誤撤銷

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆市張姓男子在住家樓下臨時停車讓家人下車遭檢舉，警方依違反道交條例「非遇突發狀況，在車道中暫停」，開罰2萬4000元，張男質疑警方引用錯誤法條。警方今天承認錯誤，將撤銷罰單。

張男去年12月22日中午12時40分，開車在基隆市正義路臨時停車被後方駕駛檢舉，警方依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款規定「非遇突發狀況，在車道中暫停」，開出2萬4000元罰單。

張男受訪表示，當時開車抵達正義路住家樓下，他還在車上踩住煞車，家人要下車就被檢舉，正義路雙向各1線車道，道路兩旁都劃設白線，一旁是勞保局基隆辦事處，許多民眾前來洽公，也是臨停下車，若臨時停車有違規願意受罰，卻被開罰2萬4000元，他認為不僅不合情理，且承辦警員未查清楚，開單引用錯誤法條。

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無黨籍基隆市議員呂美玲指出，基隆市許多道路路幅都不寬，正義路又有許多「老人社區」，無論計程車或私家轎車，時常臨時停車讓長者下車，若因臨停被開罰，民眾還可以接受，但開罰2萬4000元，還要吊扣駕照，是輕罪重罰且很不合理。

基隆市第2警分局第5組組長劉逸群今天表示，經第5組檢視檢舉影像後，承辦警員確實有違誤，違規事實僅屬道交條例第56條第1項第5款「妨礙其他人、車通行」，將函請監理機關撤銷舉發單，並對警員加強教育交通違規舉發要件及審核。（編輯：張銘坤）1140211