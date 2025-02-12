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弘光科大攜手社區鼓勵運動 銀髮健身俱樂部開幕

2025/2/12 12:03
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市沙鹿區南勢社區發展協會與弘光科技大學運動休閒系合作，開辦的「沙鹿南勢銀髮健身俱樂部」今天開幕，將定期安排專業運動課程，當地65歲以上長輩免費使用運動器材。

台中市沙鹿區南勢社區發展協會與弘光科技大學運動休閒系合作，申請通過衛生福利部國民健康署114年銀髮健身俱樂部計畫，在南勢社區長青會館活動中心開辦「沙鹿南勢銀髮健身俱樂部」，未來每週三上午、週五下午安排專業運動課程，且運動器材開放沙鹿區65歲以上長輩免費使用。

出席今天開幕儀式來賓都表示，銀髮族愈來愈重視運動及健身，南勢社區能夠爭取到經費設置健身俱樂部，購置了這麼多新穎的運動健身器材，還有弘光科大師資團隊來教授專業運動課程，可以說是社區長輩之福。

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弘光科大運休系主任張嚴仁指出，系上培育的師資團隊協助課程規劃與課程營運，落實青銀互動服務社區長者，目前規劃每週三上午、週五下午實施專業運動課程，週三上午安排肌力有氧課程，週五下午安排銀髮太極養生操，由系上培育的運動指導員授課，也會帶領學生到俱樂部從事志工服務，協助指導長輩運動健身。

「沙鹿南勢銀髮健身俱樂部」執行長陳美樺表示，健身俱樂部除了每週二社區關懷據點上課時間，不開放民眾使用之外，其餘每天上午9時至11時30分、下午1時至3時30分，開放提供沙鹿區65歲以上長輩免費使用，初次使用者請配合填寫報名表及完成健康評估表，以便進行運動健身前後健康情形的追蹤及比較。（編輯：謝雅竹）1140212

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