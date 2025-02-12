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新北籲勿違規河濱公園燃放爆竹 最高可罰15萬

2025/2/12 13:34（2/12 13:36 更新）
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新北市河濱公園春節期間吸引許多遊客踏青休閒，市府高灘地工程管理處提醒民眾勿違規燃放爆竹煙火，以免影響安寧且易發生雜草火警，最高還可處新台幣15萬元罰鍰。圖為淡水金色水岸。（高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年2月12日
新北市河濱公園春節期間吸引許多遊客踏青休閒，市府高灘地工程管理處提醒民眾勿違規燃放爆竹煙火，以免影響安寧且易發生雜草火警，最高還可處新台幣15萬元罰鍰。圖為淡水金色水岸。（高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年2月12日
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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市河濱公園春節期間清運垃圾達143.6公噸，其中爆竹煙火廢屑就占一半、約74.2公噸。高灘處提醒民眾勿違規燃放爆竹煙火，不僅易發生雜草火警，最高可處15萬元罰鍰。

新北市政府高灘地工程管理處今天發布新聞稿表示，河濱公園擁有許多熱門景點及豐富的休憩設施，且有全台最長的河濱自行車道210公里，民眾可騎乘自行車享受徐徐和風沿途兜風，徜徉在河畔綠意及自然風光中。

高灘處表示，基於公共安全、安寧與風俗民情的考量，市府依平日及節慶期間共公告河濱公園8處地區為爆竹煙火施放專區，但仍有許多民眾違規燃放爆竹煙火，保全人員除需勸離民眾外，還常有煙屑掉入引燃草叢，需辛苦協助滅火，甚至通報消防人員到場灌救。

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高灘處表示，春節連假期間除了出遊民眾製造的垃圾外，還有許多炮屑遺留，讓清潔人員忙於清理，據統計，光是大年初一至初五，5天從河濱公園清運出的垃圾約143.6公噸，其中爆竹煙火廢屑就達74.2公噸。

高灘處呼籲民眾到河濱公園遊玩，爆竹、垃圾隨手帶走，共同維護公園環境及景觀，以保良好遊憩及活動品質。若違規施放爆竹遭查獲，消防主管機關可依爆竹煙火管理條例處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1140212

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