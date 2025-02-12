南投受天宮慶元宵 300信眾扁擔挑米糕桃重現傳統

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）松柏嶺受天宮今天辦理「元宵米糕桃」活動，300名信眾、志工頂著寒冷風雨，以扁擔扛「米糕桃」步行至受天宮，接著進行祝壽儀式及團拜獻禮，現場也分送米糕桃給信眾吃平安。

名間鄉松柏嶺受天宮辦理元宵節「米糕桃慶典」，下午由信眾延續傳統，從受天宮第一停車場出發，以扁擔扛「米糕桃」步行至受天宮，接著進行8888台斤主桃揭桃祝壽儀式，松柏嶺受天宮管委會主委陳登岳、南投縣長許淑華、名間鄉長陳翰立等人出席。

許淑華表示，一年一度「元宵米糕桃」吃平安活動是受天宮特有傳統儀式，結合傳統文化與地方特色，讓信眾在歡樂氣氛中感受信仰力量，也感謝玄天上帝庇佑縣民平安順利，新年度祈求天官賜福，繼續庇佑合境平安，也希望受天宮這項珍貴傳統元宵節文化延續。

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陳登岳表示，松柏嶺受天宮「米糕桃慶典」文化傳承已久，受天宮轄境自古即有農曆正月15日「擔米糕桃」祝壽習俗，隔天「分桃」給信眾，習俗發展成固定的「米糕桃慶典」，每年吸引萬人來吃平安，今晚還有元宵晚會，邀藝人演出並發送限量提燈、提供湯圓。

另外，竹山紫南宮明天上午舉辦「吃丁酒」活動，廟方維持近年發料理包模式，免費供信眾帶回家享用，竹山紫南宮表示，委託台灣卜蜂企業股份有限公司製作6萬包雞肉丁酒料理包，每包2人食用，讓信眾與家人朋友分享紫南宮福氣，現場也備有素食料理。（編輯：謝雅竹）1140212