加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
更新／新光三越台中中港店氣爆 1死7傷持續搶救中
首頁 / 地方

屏東文學館「南方的奇幻國度」開展 探索神妖世界

2025/2/13 11:19（2/13 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東文學館展覽「文學異界：南方的奇幻國度」以神話與民間傳說為核心，揭示民間奇幻想像力，邀請民眾一同探索屬於南國的神妖世界。（屏東縣文化處提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月13日
屏東文學館展覽「文學異界：南方的奇幻國度」以神話與民間傳說為核心，揭示民間奇幻想像力，邀請民眾一同探索屬於南國的神妖世界。（屏東縣文化處提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東文學館「文學異界：南方的奇幻國度」，以神話與民間傳說為核心，揭示民間奇幻想像力，從今天起為期5個月展期，邀民眾一起探索神妖世界。

縣府今天發布新聞稿表示，從東方盤古開天到西方宙斯、阿波羅，神話自古以來便是文學想像核心，甚至可說是文學史起點。屏東地方文學中，信仰與傳說亦是不可或缺的養分，神話帶來信仰，妖怪激發想像，這些神妖故事如神來之筆，讓作品情節更加曲折且具地方特色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化處表示，如萬丹斷指媽祖、東港溫王爺、荷蘭八寶公主等，皆成為描寫南方故事的主角，彰顯神話之力在文學中的無限可能性；展覽呈現故事雖是隨口耳相傳而有所變異，但經過人們反覆演繹，依然充滿魔力，啟發無邊界幻想像。

文化處提及，屏東文學館將其具象化，並透過展品、互動遊戲等方式呈現屏東特有的傳說故事樣貌；「文學異界：南方的奇幻國度」特展，從今天起至7月20日，邀請民眾一起探索南國的神妖世界。（編輯：李淑華）1140213

#屏東縣政府
#神話
#荷蘭
#媽祖
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：