屏東文學館「南方的奇幻國度」開展 探索神妖世界

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東文學館「文學異界：南方的奇幻國度」，以神話與民間傳說為核心，揭示民間奇幻想像力，從今天起為期5個月展期，邀民眾一起探索神妖世界。

縣府今天發布新聞稿表示，從東方盤古開天到西方宙斯、阿波羅，神話自古以來便是文學想像核心，甚至可說是文學史起點。屏東地方文學中，信仰與傳說亦是不可或缺的養分，神話帶來信仰，妖怪激發想像，這些神妖故事如神來之筆，讓作品情節更加曲折且具地方特色。

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文化處表示，如萬丹斷指媽祖、東港溫王爺、荷蘭八寶公主等，皆成為描寫南方故事的主角，彰顯神話之力在文學中的無限可能性；展覽呈現故事雖是隨口耳相傳而有所變異，但經過人們反覆演繹，依然充滿魔力，啟發無邊界幻想像。

文化處提及，屏東文學館將其具象化，並透過展品、互動遊戲等方式呈現屏東特有的傳說故事樣貌；「文學異界：南方的奇幻國度」特展，從今天起至7月20日，邀請民眾一起探索南國的神妖世界。（編輯：李淑華）1140213