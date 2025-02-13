竹山紫南宮「吃丁酒」發7萬包 下雨不減信眾熱情

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）南投竹山紫南宮年度盛事「吃丁酒」今天登場，一早吸引上萬人冒雨排隊領料理包，廟方委託台灣卜蜂公司製作7萬包，每包2人食用，讓信眾帶回家與親友分享紫南宮福氣、吃平安。

竹山紫南宮上午舉辦「吃丁酒」活動，廟方維持近年不現場烹煮改發料理包模式，準備7萬包葷食丁酒、1萬包素食料理，免費供信眾帶回家享用。雖然逢首波春雨帶來不小雨勢，仍吸引大批信眾一早排隊領取，紫南宮主委莊秋安、南投縣長許淑華也到場協助發送。

許淑華接受媒體聯訪表示，竹山紫南宮香火鼎盛，每年辦理「吃丁酒」吸引大批信眾，是地方重要活動，前幾年因應防疫改為發料理包，衛生又維持好味道，廟方去年1人發1包，今年體恤民眾冒雨排隊，增加為1人2包，也感謝紫南宮春節大量遊客連帶增加南投燈會人潮。

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莊秋安說，今年準備近7萬包雞肉丁酒，每人發2包，感謝信眾雨天仍熱情響應；吃丁酒活動改為料理包，信眾認為口味比現場煮更好吃，因為現場烹煮為避免民眾酒後駕車疑慮，米酒不能加太多，改為料理包就能多加點米酒讓味道更香濃，未來視狀況評估恢復現場煮。

紫南宮表示，吃丁酒源於早年竹山鎮社寮地區農村社會，居民家中前一年添丁者，農曆正月15日要以閹雞祭拜，生女以豬頭皮、豬肉塊祭拜，廟方隔天正月16日統一處理祭品，煮成麻油雞與居民共享，之後便以紫南宮為中心形成習俗，分享添丁、生女喜氣。（編輯：張雅淨）1140213