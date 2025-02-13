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活化石三棘鱟金門全年禁捕 違者最高罰15萬

2025/2/13 12:34
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（中央社記者吳玟嶸金門13日電）金門縣政府公告，為維護金門三棘鱟族群數量，將全年禁止以任何方式採捕三棘鱟，並不得販售、持有及食用三棘鱟，違者最高可罰新台幣15萬元。

鱟已有上億年生存歷史，因此有「活化石」之稱，而為維護金門三棘鱟族群數量，金門縣政府公告「金門縣三棘鱟禁捕措施相關事宜」，自今年3月17日起施行，除烏坵及東碇海域外，全年禁止以任何方式採捕三棘鱟，意外捕獲三棘鱟也應立即放回海中。

金門縣產業發展處漁牧科長樊德正接受中央社記者採訪表示，3月17日起全年禁止在金門縣海域採捕三棘鱟，如有學術研究、資源調查、公共利益、文化或教育目的，也應經過縣府書面同意才能採捕。

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樊德正指出，除不得採捕三棘鱟，也不得販售、持有及食用；而去年10月縣府就曾預告訂定相關規定，不得販售、持有三棘鱟及其製品，但三棘鱟殼在習俗上具利用之宜，不在此限，「如要羅列所有習俗過於複雜」，因此此次公告規定不得販售、持有及食用三棘鱟，三棘鱟殼不在此限。

樊德正表示，產業發展處人員將不定期巡查，如有違反公告規定，依漁業法規定，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：張雅淨）1140213

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