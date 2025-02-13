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台中新光三越氣爆 桃園專案稽查施工中百貨公司

2025/2/13 17:08（2/13 17:16 更新）
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台中新光三越百貨發生氣爆釀死傷。桃園市政府13日表示，市長張善政已指示相關單位至有施工狀態的百貨公司進行跨單位聯合稽查，確保相關施工符合公安規範。（桃園市消防局提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月13日
台中新光三越百貨發生氣爆釀死傷。桃園市政府13日表示，市長張善政已指示相關單位至有施工狀態的百貨公司進行跨單位聯合稽查，確保相關施工符合公安規範。（桃園市消防局提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月13日
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（中央社記者葉臻桃園13日電）台中新光三越百貨今天近午發生氣爆造成多人死傷。為此，桃園市政府今天針對有施工狀態的ATT與統領百貨進行稽查，包括施工範圍及鄰近瓦斯管線、建築結構、施工安全防護等項目。

位於台中市西屯區的新光三越百貨發生氣爆，導致重大死傷事故。桃園市政府表示，市長張善政已指示相關單位至有施工狀態的ATT與統領百貨進行跨單位聯合稽查，確保相關施工符合公安規範。

桃園市政府消防局表示，已與建築管理處、經濟發展局及勞動檢查處等單位針對商場美食街進行專案聯合稽查，檢視商場消防安全、建築結構、瓦斯管線及施工安全防護等關鍵設施與項目。

消防局說，將針對百貨商場內人口密集的美食街區，檢查消防設施是否齊全，滅火器、消防栓、避難器具等設備是否正常運作，並要求場所加強防火管理，確保在緊急狀況下市民能夠迅速安全疏散。

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消防局也說，正在針對稽核對象的建築進行通盤檢查，確保防火區劃正常、結構穩固，符合相關的建築法規要求，以求火災時能有效隔絕火勢蔓延。

消防局指出，台中新光三越氣爆案的主因，疑似是施工不慎影響瓦斯管線等設施安全，因此專案也將對稽核對象的施工範圍及鄰近瓦斯管線進行檢查，確保施工過程能落實各項安全規範，並使鄰近瓦斯設施運行正常，無漏氣或其他潛在危險。（編輯：方沛清）1140213

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