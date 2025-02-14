加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／台中新光三越氣爆 卓榮泰聽取市府簡報
首頁 / 地方

新北新月橋4月底前拆施工構台 將恢復自行車道

2025/2/14 13:27（2/14 13:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市新月橋民國113年因0403大地震受損，市府分階段辦理吊索檢測及修復，新北市長侯友宜（左）14日視察，要求施工團隊在最後工區復原階段務必安全優先。中央社記者趙敏雅攝 114年2月14日
新北市新月橋民國113年因0403大地震受損，市府分階段辦理吊索檢測及修復，新北市長侯友宜（左）14日視察，要求施工團隊在最後工區復原階段務必安全優先。中央社記者趙敏雅攝 114年2月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北14日電）新北市新月橋去年0403大地震受損，市府分階段辦理吊索檢測及修復，新北市長侯友宜今天視察時表示，橋梁抗震力為優先，希望4月底汛期前拆除施工構台介面，並恢復自行車道。

新北市政府高灘地工程管理處表示，新月橋啟用已逾10年，是新北市新莊及板橋間重要通行橋梁，去年0403地震受損，經與專家團隊討論，決議將原有56條吊索更新以確保橋梁安全，今年1月25日完成新月橋主吊索修復作業，接續進行橋梁索力微調作業，在不影響整體修復工程下，全面開放通行。

侯友宜上午視察新月橋吊索修復時表示，「新月橋56條吊索去年因地震影響，吊索幾乎都鬆脫」，為了修復56條高難度吊索及橋面安全，市府請技師公會的三大團體協助修復。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

侯友宜說，新月橋修復吊索及結構非常辛苦，因為施工的跨河構台必須夠大，其中與最高吊索落差近60公尺，尤其去年碰到2個大地震，加上雨天很多與低溫，增加修復工程困難度，經過施工團隊近1年修復，目前吊索安全度沒有問題，為了提升抗震能量，接續吊索必須做張力微調，同時引進最新設備，讓張力的強度更好、更能防震。

高灘處處長黃裕斌表示，新月橋屬吊索橋梁系統結構，為更換吊索作業需求搭設308公尺跨河構台，目前修繕工程已近尾聲，4月底汛期前會將全部跨河構台拆除，不過，由於施工影響，自行車道將重新鋪面，會盡快恢復自行車道。（編輯：林恕暉）1140214

#地震
#高灘處
#新月橋
#新北市
#侯友宜
#新北市政府高灘地工程管理處
#黃裕斌
侯友宜
台中發生氣爆案 新北鎖定百貨美食街稽查巡檢侯友宜參訪嘉市美術館 汲取歷史建物活化經驗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：