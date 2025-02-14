新北新月橋4月底前拆施工構台 將恢復自行車道

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（中央社記者趙敏雅新北14日電）新北市新月橋去年0403大地震受損，市府分階段辦理吊索檢測及修復，新北市長侯友宜今天視察時表示，橋梁抗震力為優先，希望4月底汛期前拆除施工構台介面，並恢復自行車道。

新北市政府高灘地工程管理處表示，新月橋啟用已逾10年，是新北市新莊及板橋間重要通行橋梁，去年0403地震受損，經與專家團隊討論，決議將原有56條吊索更新以確保橋梁安全，今年1月25日完成新月橋主吊索修復作業，接續進行橋梁索力微調作業，在不影響整體修復工程下，全面開放通行。

侯友宜上午視察新月橋吊索修復時表示，「新月橋56條吊索去年因地震影響，吊索幾乎都鬆脫」，為了修復56條高難度吊索及橋面安全，市府請技師公會的三大團體協助修復。

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侯友宜說，新月橋修復吊索及結構非常辛苦，因為施工的跨河構台必須夠大，其中與最高吊索落差近60公尺，尤其去年碰到2個大地震，加上雨天很多與低溫，增加修復工程困難度，經過施工團隊近1年修復，目前吊索安全度沒有問題，為了提升抗震能量，接續吊索必須做張力微調，同時引進最新設備，讓張力的強度更好、更能防震。

高灘處處長黃裕斌表示，新月橋屬吊索橋梁系統結構，為更換吊索作業需求搭設308公尺跨河構台，目前修繕工程已近尾聲，4月底汛期前會將全部跨河構台拆除，不過，由於施工影響，自行車道將重新鋪面，會盡快恢復自行車道。（編輯：林恕暉）1140214