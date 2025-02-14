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土城永寧轉運站2/17啟用 納10條桃園公車路線

2025/2/14 14:15（2/14 14:51 更新）
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新北市土城區永寧轉運站位於捷運永寧站2號出口旁，有5個月台及納入10條桃園公車路線，每天有328班次停靠，17日中午12時正式啟動公共運輸服務。（新北市交通局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年2月14日
新北市土城區永寧轉運站位於捷運永寧站2號出口旁，有5個月台及納入10條桃園公車路線，每天有328班次停靠，17日中午12時正式啟動公共運輸服務。（新北市交通局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年2月14日
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（中央社記者趙敏雅新北14日電）新北市交通局表示，土城區永寧轉運站納入10條桃園公車路線，每天有328班次停靠，今天上午舉行完工祈福儀式，17日中午12時正式啟動公共運輸服務。

新北市政府交通局說明，永寧轉運站位在捷運永寧站2號出口旁，基地面積約750坪，有5個月台及納入10條桃園公車路線，作為桃園公車在新北的端點站，可減少車輛繞行土城市區，提供民眾舒適安全轉乘候車環境。

新北市交通局副局長林麗珠透過新聞稿指出，永寧轉運站是北北桃3市合作推動公共建設之一，由台北市提供用地、新北市負責施作、桃園市負責營運管理，總經費約新台幣2526萬元，其中833萬元由交通部公路局補助，1693萬元由市府負擔。交通局同步改善周邊號誌及行人通行環境，以有效紓緩承天路和中央路3段交通壅塞情形。

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交通局運輸管理科長林詩欽接受中央社電訪時說明，雖然首班車是上午6時，不過考量一早尖峰車流量多，為避免影響交通，選擇在離峰時啟用，先讓民眾熟悉地點。

新北市政府交通局指出，永寧轉運站第1月台停靠712（往龍潭）路線；第2月台停靠710、710A（往大溪）路線；第3月台停靠713與715（往八德）路線；第4月台停靠716（往八德轉運站）及717（往龍岡）路線；第5月台停靠709、709A、709B（往平鎮、龍潭）路線。尖峰小時約28班次，每日共有328班次停靠。（編輯：李錫璋）1140214

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