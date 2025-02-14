連江縣府公布年度觀光規劃 盼吸引本島南部旅客

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（中央社記者潘欣彤連江縣14日電）連江縣政府今天公布年度觀光規劃，以「藍調馬祖」等6主題強調馬祖豐富觀光特色，而馬祖高雄定期航班可望今年開航，縣府希望吸引更多本島南部民眾到訪。

連江縣府交通旅遊局發布新聞稿表示，瞄準國旅市場，今年度觀光囊括既定文化活動與運動賽事，串聯交通部觀光署「台灣觀光100亮點」政策、馬高定期航班開航，強化本島南部旅客推廣及預計9月到11月登場的第3屆馬祖國際藝術島。

交旅局說，6主題中今年首推包括「藍調馬祖」系列活動，推薦民眾以「跳島」概念走訪縣內觀光景點，搭配淡季促銷為旺季預熱；「亮點馬祖」配合觀光署台灣觀光100亮點，將於4月藍眼淚觀光旺季，推出主題市集、藍眼淚達人帶路等。

馬祖國際藝術島部分，交旅局將配合分布於4鄉5島藝術作品，以「國際馬祖」為主題，提供遊客交通、配套遊程與旅宿資訊等建議玩法。

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至於觀光署馬祖國家風景區管理處執行的「微光馬祖」、以在地大型民俗活動為主「文化馬祖」及東引鄉公所、莒光鄉公所等自辦的觀光與運動賽事「律動馬祖」是延續舉辦。

馬高定期航班部分，連江縣府表示，目前雖由交通部民用航空局審查，但縣府超前部署，將以「馬雄出發，雄馬吉」為主題，提升交通便利性，吸引更多本島南部民眾到馬祖觀光。（編輯：李明宗）1140214