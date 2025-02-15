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桃市府團隊赴法國參訪 拓展AI發展與雙邊合作

2025/2/15 17:27（2/15 17:41 更新）
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桃園市政府團隊近日訪問法國，市府副秘書長金志聿（左）與法國晶片設計國家隊SiPearl執行長菲力普（Philippe Notton）（右）會晤交流，雙方互贈禮物。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月15日
桃園市政府團隊近日訪問法國，市府副秘書長金志聿（左）與法國晶片設計國家隊SiPearl執行長菲力普（Philippe Notton）（右）會晤交流，雙方互贈禮物。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月15日
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（中央社記者葉臻桃園15日電）桃市府副秘書長金志聿13日至14日率市府團隊訪法國，並在人工智慧行動高峰會結束後會晤法國晶片設計國家隊SiPearl，針對未來AI（人工智慧）發展及雙邊合作等方面進行交流。

桃園市政府今天表示，金志聿率領市府團隊訪問法國，與多個重要新創基地及科技企業進行深度交流，旨在拓展雙邊產業合作的契機，並強化桃園在歐洲的能見度。

市府團隊訪問法國，桃市府指出，交流對象包括法國官方的新創扶植機構「La French Tech」、全球最大的新創基地「Station F」，雙方針對共同促進雙邊新創產業的發展、打造更完善的新創生態圈、吸引國際人才與資金投入等進行討論。

桃市府表示，訪團也在日前於巴黎舉行的人工智慧行動高峰會結束後，會晤法國晶片設計國家隊SiPearl，向對方介紹桃園AI投資優勢，SiPearl團隊對此表達高度興趣與合作可能性。

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金志聿指出，全球AI產業正值快速發展期，法國政府更擴大推動，展現其在AI領域的雄心，透過與SiPearl交流，市府團隊深入了解歐洲AI發展脈動，並期盼能為桃園AI產業發展注入國際能量。

桃市府表示，此次與Sipearl的會晤成果豐碩，不僅深化雙方對AI產業發展趨勢的理解，更為未來合作奠定良好基礎；將持續積極拓展國際合作，吸引更多國際AI企業投資桃園，共同打造桃園成為台灣AI產業發展重鎮。（編輯：戴光育）1140215

桃園市政府副秘書長金志聿（左4）13至14日率市府團隊訪問法國，團員與法國官方新創扶植機構La Mission French Tech代表合影留念。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月15日
桃園市政府副秘書長金志聿（左4）13至14日率市府團隊訪問法國，團員與法國官方新創扶植機構La Mission French Tech代表合影留念。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月15日
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