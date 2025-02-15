加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黃國昌接民眾黨主席 九合一與藍競合、兩年條款首要挑戰
首頁 / 地方

台南楠西區地震災戶收容 市府提供10處地點安置

2025/2/15 17:30（2/15 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南楠西地震災民45戶目前暫收容於綠柏園，市府已擬定方案，將提供包含南區水資源分署宿舍在內共10處長期安置地點，現已有22戶願搬至南水分署宿舍。圖為台南市長黃偉哲（左2）日前赴南水分署宿舍視察。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月15日
台南楠西地震災民45戶目前暫收容於綠柏園，市府已擬定方案，將提供包含南區水資源分署宿舍在內共10處長期安置地點，現已有22戶願搬至南水分署宿舍。圖為台南市長黃偉哲（左2）日前赴南水分署宿舍視察。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南15日電）嘉義大埔1月21日地震，台南市楠西區災民45戶收容在綠柏園，市府已擬定方案提供10處安置地點，其中22戶同意搬遷至水利署南區水資源分署宿舍，其他住戶協調溝通中。

市府今天指出，綠柏園安置楠西區地震受災戶，市府提供寶光聖堂、台灣基督長老教會-澄山教會、加利利宣教中心、紫竹山大德寺、救國團曾文青年活動中心、趣淘漫旅、走馬瀬農場、華都客棧、南區水資源分署宿舍、噶瑪噶居寺鹿野苑之家等10處作為安置地點。

google news透過 Google News追蹤中央社

台南市社會局將以「一戶一社工」輔導綠柏園災民尋找長期安置處所。綠柏園收容45戶災民中，已有22戶願搬遷至南區水資源分署宿舍，目前南水分署宿舍還有12戶空間。

市府表示，將了解綠柏園收容災戶不願意搬至南水分署、也不願意前往其他安置地點的原因。將盡力提供各種長期安置地點及方案供受災戶選擇，慈濟等民間團體也會協助受災戶早日回歸日常生活，「絕無趕人意圖」。（編輯：郭諭儒）1140215

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：