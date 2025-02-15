加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大港開唱再現「酒國歌王」陳一郎 AI科技致敬飄撇男兒
首頁 / 地方

屏東六堆祈福尖炮城登場 周春米邀體驗客家傳統

2025/2/15 20:18（2/15 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025屏東六堆祈福尖炮城15日起在內埔六堆紀念公園登場，縣府表示，期待能透過每年尖炮城活動，讓大家齊聚一堂，共同為客家聚落祈福。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月15日
2025屏東六堆祈福尖炮城15日起在內埔六堆紀念公園登場，縣府表示，期待能透過每年尖炮城活動，讓大家齊聚一堂，共同為客家聚落祈福。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東六堆祈福尖炮城今明2天在內埔六堆紀念公園登場，傳統結合創新賽事，吸引600組隊伍參加，屏東縣長周春米邀請大家體驗客家傳統文化。

尖炮城活動下午4時30開幕，周春米出席致詞表示，活動往年皆在萬巒五溝水舉辦，今年在六堆紀念公園，有個人與團體賽，為了讓更多親子能共同參與及了解屏東客家獨有特色，更推出棒球尖炮城與多項體驗DIY遊程，期待透過活動，讓大家一起齊聚一堂，共同為客家聚落祈福。

周春米指出，近年屏東客家活動越來越豐富，不僅成立客家大店長課程、舉辦客家音樂節及屏東燈節客家燈區等活動，皆受到鄉親矚目與喜愛；3月初即將迎來六堆運動會60週年，歡迎所有鄉親好友來到屏東，一起感受客家魅力。

屏東縣客家事務處表示，屏東六堆祈福活動通常在元宵節前後辦理，祈求新的一年能平安順利，活動會場內搭設福廠，由逾千名六堆小學生共同創作祈福牆，布置裝置藝術光環境，恭請在地伯公進駐會場坐鎮，並準備2000份客家紅粄，供民眾祈福與食福。

google news透過 Google News追蹤中央社

客務處表示，今年六堆祈福尖炮城活動內容包含棒球尖炮城、親子同樂的水球尖炮城、傳統雲霄團體尖炮城及勇士尖炮城、盤花競賽與體驗等各項賽事，總獎金達新台幣40萬元，吸引不少民眾爭相報名。

另外，現場除精彩賽事，還可深度體驗六堆常民美食，如彩色粢粑、餅乾尖炮城、醃蘿蔔、豆腐乳、畫糖、甜米釀氣泡飲的DIY體驗、藝文展演及好客市集等，活動內容多元並具教育文化內涵，適合民眾新年走春祈福。（編輯：郭諭儒）1140215

#內埔
#周春米
周春米
推動山林教育 屏東大武山教育服務中心啟用屏東14日專案稽查百貨商場 縣府：未申報不得施工
六堆運動會
屏東六堆祈福尖炮城加入棒球元素 2/15登場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：