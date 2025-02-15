屏東六堆祈福尖炮城登場 周春米邀體驗客家傳統

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東六堆祈福尖炮城今明2天在內埔六堆紀念公園登場，傳統結合創新賽事，吸引600組隊伍參加，屏東縣長周春米邀請大家體驗客家傳統文化。

尖炮城活動下午4時30開幕，周春米出席致詞表示，活動往年皆在萬巒五溝水舉辦，今年在六堆紀念公園，有個人與團體賽，為了讓更多親子能共同參與及了解屏東客家獨有特色，更推出棒球尖炮城與多項體驗DIY遊程，期待透過活動，讓大家一起齊聚一堂，共同為客家聚落祈福。

周春米指出，近年屏東客家活動越來越豐富，不僅成立客家大店長課程、舉辦客家音樂節及屏東燈節客家燈區等活動，皆受到鄉親矚目與喜愛；3月初即將迎來六堆運動會60週年，歡迎所有鄉親好友來到屏東，一起感受客家魅力。

屏東縣客家事務處表示，屏東六堆祈福活動通常在元宵節前後辦理，祈求新的一年能平安順利，活動會場內搭設福廠，由逾千名六堆小學生共同創作祈福牆，布置裝置藝術光環境，恭請在地伯公進駐會場坐鎮，並準備2000份客家紅粄，供民眾祈福與食福。

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客務處表示，今年六堆祈福尖炮城活動內容包含棒球尖炮城、親子同樂的水球尖炮城、傳統雲霄團體尖炮城及勇士尖炮城、盤花競賽與體驗等各項賽事，總獎金達新台幣40萬元，吸引不少民眾爭相報名。

另外，現場除精彩賽事，還可深度體驗六堆常民美食，如彩色粢粑、餅乾尖炮城、醃蘿蔔、豆腐乳、畫糖、甜米釀氣泡飲的DIY體驗、藝文展演及好客市集等，活動內容多元並具教育文化內涵，適合民眾新年走春祈福。（編輯：郭諭儒）1140215