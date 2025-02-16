高市「吉刻就圓」湯圓海 抽出首獎幸運兒

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄市青年局攜手青創店家、攤車與市集舉辦「吉刻就圓」抽獎活動，累計逾2萬多筆序號，昨天透過舀巨大化湯圓的創意方式抽出首獎，幸運得主周姓學生開心直呼不敢置信。

高雄市青年局攜手青創店家、輔導攤車品牌與市集共同舉辦的「吉刻就圓」消費滿百抽獎活動，許多紅白海灘球在大港橋旁水域隨波蕩漾，宛如湯圓海，吸引民眾目光。

昨天透過舀巨大化湯圓的創意方式，抽出首獎序號04315，可獲得日本沖繩來回機票。幸運得主為周姓學生，現場再加碼抽出現場「幸運星」與有獎徵答，讓活動再掀高潮。

高雄市青年局今天新聞稿指出，此次「吉刻就圓」抽獎活動累計超過2萬多筆序號，不僅為青創店家創造超過新台幣3200萬元的營業額，活動期間（除首日因雨暫停）也吸引逾6萬人次參與，使觀光效益大幅提升。

幸運抽中首獎的周姓學生表示，和朋友相約去港邊散步看見「吉刻就圓」會場，便和朋友一起遊玩、拍照打卡，也到附近市集消費，沒想到事後接到主辦單位通知抽中機票，「當下十分開心訝異，久久不敢置信」。

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青年局長張以理表示，「吉刻就圓」活動結束後，海灘球已全數回收，經過清潔後將再利用，並結合青年局各項培育與輔導計畫持續發揮價值。

青年局表示，未來將持續投入青年創業資源，支持青創發展，並策劃更多創意活動，讓高雄成為年輕創業者的舞台，也為市民帶來更多驚喜與樂趣。（編輯：張雅淨）1140216