阿里山百年蒸汽主題賞櫻列車 2/25開放訂票

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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）阿里山花季即將到來，林鐵及文資處將於3月11日、25日及4月1日行駛3梯次「綻放舞櫻」百年蒸汽主題賞櫻列車，每梯次限額100人，2月25日開放訂票，意者網路預約購票。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，「綻放舞櫻」蒸汽主題列車費用每人新台幣2999元，含林鐵車資、餐點、達人領路、導覽費及林鐵紀念品。

賞櫻主題列車是由國寶級31號蒸汽火車附掛台灣檜木所打造的檜木車廂，邀「漫步在雲端的阿里山」阿里山生態攝影達人黃源明領路，探索秘密拍攝景點。

林鐵及文資處說，每年春天，阿里山櫻花如約盛開，為山林披上一層粉紅外衣，暢遊林間能感受阿里山萬物生氣蓬勃及鐵道山林古典魅力。

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林鐵及文資處表示，主題列車一律採網路預約購票（各車站窗口現場不發售本遊程），乘車日（含）前15天上午10時開放訂票。遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網、FB粉絲團。

此外，請鐵道迷注意，113年42號隧道竣工阿里山林鐵全線通車後，首波十字路至二萬平紀念車票套組將於近期正式開賣，套票一式三款，張張皆為手工精心印製，票面文字寓意深厚，分別為十二萬分幸福、財富及健康。（編輯：謝雅竹）1140217