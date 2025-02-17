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柯文哲父親柯承發病逝 牌位移置竹市私人會館

2025/2/17 20:27（2/17 20:36 更新）
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民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發17日辭世，柯媽何瑞英（前左2）與家人在新竹市殯葬管理所低調完成助念儀式，結束後未對外受訪。中央社記者郭宣彣攝 114年2月17日
民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發17日辭世，柯媽何瑞英（前左2）與家人在新竹市殯葬管理所低調完成助念儀式，結束後未對外受訪。中央社記者郭宣彣攝 114年2月17日
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（中央社記者郭宣彣新竹市17日電）民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發今天病逝，享壽94歲，家屬在新竹市殯葬管理所完成助念儀式後，將柯承發的牌位移置竹市某私人生命會館，儀式低調進行，結束後未對外受訪。

柯承發上午病逝於台大醫院新竹分院，柯媽何瑞英在看護攙扶下現身殯儀館，神情哀戚，數度落淚。柯文哲的妹妹柯美蘭、柯文哲的妻子陳佩琪陸續到場，並進行助念儀式。

助念儀式約至晚上6時40分許結束，隨後柯媽在家人攙扶下搭車，並與陳佩琪、柯美蘭等人一同將柯承發的牌位移置新竹市某私人生命會館。

台灣民眾黨透過媒體群組表示，柯文哲的父親柯承發在今天上午辭世，在取得家屬同意後，由民眾黨代家屬感謝社會各界的關心與慰問。對於柯爸離世，表達最沉痛的哀悼與不捨，希望柯爸不再受身體病痛之苦，安心離去。

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民眾黨指出，柯文哲曾說父親柯承發一生認真做事、安分守己，經歷228的時代悲劇，人生遭遇劇烈轉折，仍保持堅強、內斂不怕苦的性格，撐起一個家，更帶給他對台灣的未來有著更深層啟發。

依據新竹市殯葬管理所官網指出，柯承發告別儀式擬在3月2日在景行廳舉行，使用時間為當天的上午7時至上午11時。（編輯：戴光育）1140217

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發17日上午病逝於台大醫院新竹分院，晚間助念儀式結束後，柯媽何瑞英（前）與家人一同將柯承發牌位移置新竹市某私人生命會館。中央社記者郭宣彣攝 114年2月17日
民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發17日上午病逝於台大醫院新竹分院，晚間助念儀式結束後，柯媽何瑞英（前）與家人一同將柯承發牌位移置新竹市某私人生命會館。中央社記者郭宣彣攝 114年2月17日
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