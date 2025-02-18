北雲餐廳疑食物中毒案 北市府要求業者提醫療補償

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）針對北市南港區「北雲餐廳總店（北雲燒臘店）」疑食物中毒案，台北市法務局今天表示，已要求業者提供就醫消費者醫療費用補償，並對停業期間無法用餐的消費者返還兩倍定金。

法務局今天發布消費訊息指出，針對南港區「北雲餐廳總店」疑似食品中毒案件，法務局消保官會同衛生局請業者到台北市政府說明消費者後續處理措施，並要求業者展現善意提供補償方案。

經北市府與業者商議後，法務局說，業者願針對就醫消費者提供醫療費用補償；另針對1月31日至2月11日暫停營業期間受影響消費者，將優先提供消費者選擇，改期或改至北雲燒臘店用餐、或退還原收取的定金，另一倍應退還的定金額度提供用餐折抵。

此外，若消費者選擇先行取消訂位，應依民法第249條規定，返還兩倍定金。

法務局表示，已要求北雲餐廳公告服務專線、醫療費用補償措施、後續啟動保險理賠程序，消費者需留存文件及退還定金方案，並積極連繫消費者妥善處理，每週回報北市府處理情形。

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同時，北雲餐廳也承諾，將逐一聯繫消費者告知上述方案，並稱消費者也可撥打服務專線（0937748308 劉先生）或私訊北雲餐廳臉書聯繫。

消保官指出，在衛生單位調查及檢驗結果釐清前，仍要求北雲餐廳應依所提方案確實辦理，並於確定食品中毒事件責任歸屬後，依法負起損害賠償責任啟動保險理賠。消費者若有本案消費疑義，可撥打消費者服務專線1950或1999轉7812洽詢。（編輯：張銘坤）1140218