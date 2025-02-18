鏈結台德無人機產業 翁章梁拜訪德國北威州商務署

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）駐德代表謝志偉17日陪同嘉義縣長翁章梁與台灣無人機廠商拜會德國官方招商機構「北威州商務署（NRW Global Business）」，雙方針對台德無人機產業鏈結交換意見，期待開拓合作機會。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，與翁章梁一同拜會北威州商務署的，還包括杜賽道夫台灣貿易中心主任廖俊生、亞創無人機創新園區廠商協進會理事長羅正方及虎尾科技大學自動化工程系教授沈金鐘等人。

北威州商務署為北萊茵威斯特法倫州的官方投資促進與貿易發展機構，為企業提供投資環境分析、產業聚落媒合、法規與市場資訊提供、協助當地企業拓展國際市場等一站式服務；翁章梁表示，拜會目的是希望促進德、台兩國無人機業者合作，引進德國科技業者至嘉義設廠。

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此外，翁章梁指出，俄烏戰爭讓各國更加重視無人機產業，也開啟台灣無人機產業發展新局，嘉義縣亞創中心作為「無人機國家隊」重要發展基地，匯聚全國產官學研資源，透過這次與北威州商務署的交流，期望深化亞創中心與北威州的連結。

嘉義縣經濟發展處表示，在全球去紅色供應鏈浪潮中，台灣是各國的可靠盟友，在「中央主導、地方配合」政策下，攜手中科院提供軍用、服務應用、救災等服務，迄今有近50家無人機產學研單位進駐及30個國家到訪，大同技術學院太保閒置校區也將規劃為亞創二館，擴大研發量能。（編輯：謝雅竹）1140218