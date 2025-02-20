泰源隧道預計年底通車 村民可望不再受路斷之苦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東縣東河鄉泰源盆地的聯外道路台23線，經常因颱風豪雨中斷，經前立法委員劉櫂豪爭取經費截彎取直興建隧道，日前貫通，公路局預計年底通車。

公路局台東工務段長周建勳今天告訴中央社記者，穿越海岸山脈的台23線（東富公路）台東端改善工程「泰源隧道」預計明年3月竣工，今年底前可望先通車。

周建勳表示，這隧道為堅硬的岩塊區，增加挖掘難度，工程團隊一一克服，全長345公尺終於在今年元宵節當天完成貫通，後續將進行包括隧道機電、照明、消防、號誌及道路鋪設等設置工作。

前民進黨籍立法委員劉櫂豪（現無黨籍）告訴中央社記者，前幾天收到東河鄉代表會主席鄭志昌傳來訊息，告知「泰源隧道」工程已完成貫通，朝通車更進一步。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，很開心收到這消息，長久來進出泰源村莊的台23線有一段沿著山壁的彎曲道路，偶會有落石，不但影響交通更有安全上顧慮。鄭志昌、鄉長和地方鄉親不斷反應爭取，他多次安排交通部、工路局到現場會勘研商解決方案，終於爭取了台23線泰源隧道新台幣5億元的經費，並於2023年9月動工，全長345公尺的泰源隧道，預計今年年底通車，可解決泰源村莊數10年來的行車問題。

「居民長期的期待終於要實現了」鄭志昌接受中央社記者電話訪問表示，泰源盆地內有3個村莊，還有逾千人的泰源監獄，且是台東晚崙西亞、臍橙、文旦柚產地，交通相當重要，但經常因豪大雨、颱風道路中斷，大家都很期待有一條安全的路，隧道終於要通車了，「感謝前立委劉櫂豪」。（編輯：李淑華）1140220