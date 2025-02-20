人工智慧時代結合藝術創意 東海大學打造AI MV

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）AI時代來臨，東海大學將AI與藝術創意結合，打造一支70%由AI生成的AI MV，並邀請舞者搭配AI動畫人物演出，這首由AI創作的詞曲更融入現代青年對AI時代來臨的迷惘與心聲。

東海大學推動AI教育，與Google、Microsoft、中華電信、遠傳電信、漢翔航空、資策會等國內外產業龍頭合作，推動AI NB教室、智慧校園服務、AI人才培育及智慧製造研發等計畫。

東海大學自去年開始規劃AI MV，今天下午召開記者會，正式在AI中心首映，由東海AI主播「默希」播報介紹，現代舞蹈社學生的精湛演出揭開序幕。AI創作的詞曲融入現代青年對AI時代來臨的迷惘與心聲，唱出「不想被AI取代」的深刻情感。

副校長張嘉修表示，東海打造完整的AI課程，培養學生的AI素養與應用能力，並鏈結多元產業資源，透過創新跨域課程、產學合作及智慧教學平台，賦能各科系學生拓展專業，提升就業競爭力。

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教務長楊定亞指出，AI教育上的發展以「跨領域學習」、「生成式AI融入專業課程」、「產學合作」與「數位資源建置」為核心，也特別設計從基礎到應用的學習進程，將AI課程導入學習網絡，培養學生掌握AI技術並應用於不同專業領域。

公共事務暨校友服務處處長黃兆璽指出，「AI 東海」不僅象徵學校在AI領域的前瞻發展，更為新世代年輕人提供「生成未來」的無限可能與自信。（編輯：龍柏安）1140220