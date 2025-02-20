新北2歲童疑遭虐昏迷 母為國小代理教師遭停職

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市發生2歲男童疑遭虐待致昏迷，父母遭警方移送檢方複訊。新北教育局下午證實男童母親是國小代理老師，在校任教表現正常，學校已將她停職，若司法確認違法，將立即解聘。

新北市某行政區的2歲男童，身上有多處瘀傷、菸燙傷等新舊傷痕，且陷入昏迷，被送醫搶救。警方調查，認為男童的父母涉嫌虐待，今天將2人依傷害罪嫌、違反兒權法等，移送檢方複訊釐清。

新北市政府教育局國小教育科科長林奕成，下午接受媒體查證時，證實疑遭兒虐的男童母親，為今年2月1日到職的代理老師。

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教育局說，這名國小代理老師自2月11日開學至今，在校教學工作表現正常，原代理職務期限至今年7月31日。由於因案接受調查中，學校已將其停職。如經司法審理確認涉及違反兒少相關法令屬實，將立即解聘。

據了解，這名代理老師是擔任國小低年級的教學，昨天（19日）還正常到校教學，直到昨晚被警方約談詢問，今天移送。校方已將相關教學工作，調整安排其他老師協助，維護學生安定學習。（編輯：方沛清）1140220