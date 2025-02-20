新北2歲童疑受虐 父母涉重傷害罪遭檢方聲押禁見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北20日電）新北市2歲男童疑遭虐待，陷入昏迷，送醫搶救中。男童的父母今天遭移送新北地檢署複訊，檢方訊後依涉犯刑法重傷害及遺棄致重傷等罪嫌，傍晚向新北地方法院聲請羈押禁見。

新北市政府消防局18日晚間接獲通報，男童父母回家時，發現孩子倒臥在地，呼叫無反應，撥打119將男童送醫急救，男童身上有多處瘀傷。

新北市政府社會局表示，家庭暴力暨性侵害防治中心接獲通報後，昨天晚間將男童緊急安置，家屬無法接觸男童，市府接手後續醫療與照顧，並提起獨立告訴，配合檢警調查。

透過 Google News 追蹤中央社

警方初步調查，認為男童父母將男童從親人家中接回照顧後，涉嫌虐待，今天上午10時50分許將2人移送新北地檢署複訊。男童父母面對記者提問「有沒有虐待」等，均不發一語。

檢方訊問後，以男童父母涉犯刑法重傷害及遺棄致重傷等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證、逃亡、反覆實施之虞，傍晚向新北地方法院聲請羈押禁見。（編輯：方沛清）1140220