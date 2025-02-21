彰化竹塘鄉長照衛福大樓啟用 照顧0到100歲

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（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓今天啟用，內部空間有衛生所、日照中心、托嬰中心與育兒親子館、老人健康促進空間，提供竹塘鄉民0歲到100歲全齡照顧，日照中心更是竹塘鄉首家。

加速竹塘鄉長照資源布建，提供居民優質衛生醫療保健、托嬰、育兒親子及長照等全齡照顧服務，彰化縣政府透過爭取前瞻基礎建設計畫，新建竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓，今天落成啟用，衛生福利部政務次長呂建德、彰化縣長王惠美、竹塘鄉長蔡碩任等人出席。

呂建德表示，彰化65歲以上人口約19%，竹塘鄉高齡人口更達24%，因應高齡化，縣府用心規劃安老措施，全力推動長照ABC，不僅涵蓋率92.5%高於全國平均，服務據點有18處A級、420處B級、299處C級巷弄長照站，超出全台平均，感謝縣府用心、立委爭取中央預算。

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王惠美說，竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓整合衛生所、不老健身房、日照中心、托嬰中心與育兒親子館、老人健康促進空間，地上5層及地下1層，其中日照中心更是全鄉首家日照中心，可服務30名失能、失智長輩，讓鄉親不用再跑遠，在地就能獲得長輩日照服務。

王惠美表示，感謝中央補助新台幣7212萬8000元、縣府在縣議會支持下自籌6151萬5000元，感謝鄉公所提供土地、鄉民代表會支持，新建這棟整合性長照衛福大樓，從嬰幼兒到長者，提供竹塘鄉0歲到100歲全齡照顧，讓年輕人無後顧之憂能專心打拚工作。（編輯：謝雅竹）1140221