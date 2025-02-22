日本八王子市訪團高雄交流 參與日光海島生活節

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄22日電）日本八王子市副市長中邑仁志一行人，21日拜會高雄市長陳其邁，並參與今天登場的「日光海島生活節」，陳其邁說，期盼兩市未來在產業、文化、教育、觀光等領域都開啟更緊密合作。

高雄市政府行政暨國際處今天發布新聞稿表示，中邑仁志偕八王子前市長、現任NPO八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一，率團一行17人訪高雄。

陳其邁說，希望藉由「日光海島生活節」活動，讓台灣民眾及國際朋友也都能更認識八王子市的特色，也感謝黑須長年致力推展兩市民間交流，期盼兩市未來在產業、文化、教育、觀光等領域都開啟更緊密的合作。

陳其邁說，高雄市、八王子市自2006年締盟以來，透過互訪參與八王子祭、高雄燈會等節慶活動，不斷深化友誼，這份珍貴的情誼得以延續提升，歸功於黑須隆一不遺餘力推動兩市交流，尤其已連續2年採購高雄金鑽鳳梨給八王子市中小學生品嘗，深獲師生好評與喜愛。

中邑仁志表示，八王子市很開心受邀參與日光海島生活節，已準備好要在活動上向高雄和世界介紹八王子的魅力，尤其八王子市有東京首個日本遺產高尾山，邀請大家實地造訪。

中邑仁志也感謝高雄市及黑須隆一一同推動讓八王子市各所國中學生在營養午餐品嘗金鑽鳳梨，不僅受到當地媒體關注，師生們都很開心，未來盼持續透過各項活動，深化兩市交流及羈絆。

透過 Google News 追蹤中央社

黑須隆一說，加深台日間文化理解、互相合作，必須從年輕世代扎根，並提及之前參訪高雄市立圖書館總館得知八王子市2014年所捐贈的書籍在總館借閱率很高、受到高雄市民喜愛，深信透過書籍能深化年輕世代的文化交流。

黑須隆一此次再度捐款給高雄市立圖書館充實相關館藏，在陳其邁見證下，高市圖館長李金鴦頒贈感謝狀及獎盃予黑須隆一表彰促進兩市文化交流的貢獻。（編輯：謝雅竹）1140222