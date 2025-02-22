推動人本交通有成 見證澎湖進步

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（中央社澎湖縣22日電）澎湖縣政府與內政部國土管理署推動地方人本交通與教育宣導，今天在澎湖科技大學舉辦「愛讓你．人安行」成果展暨記者會。縣長陳光復與地方鄉親共同見證澎湖交通發展進步與成果。

陳光復表示，馬公市屬舊城區，全縣63%人口聚集在馬公，且是觀光旅遊重鎮，每年湧入120萬名遊客，現有市區道路大都是在明清與日據時代開闢，道路狹小，一般行人以往都走在車道上，險象環生。

陳光復指出，「行人與車輛彼此互讓，是造就道路安全與進步城市的根本」，工務處進行縣境街廓調整與障礙道路排除等「人本交通」改善工程，感謝國土署支持，雖然在被叫罵與汗水中，先後完成中華路商業區路段、北辰市場、縣府周遭道路、中山國小，以及四維路、新店路、民族路等路段，其中市區進出的中華路段最具代表性，民眾都很有感，不用在快車道上與車輛爭道。

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活動中，陳光復與國土署簡任技正王錫銘頒獎表揚這次「人本交通繪畫比賽」海報組、漫畫組獲獎同學，肯定他們透過創作展現對人本交通的理解與推廣，進一步提升社會對交通安全的關注。

澎湖縣政府2024年「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，在國土署評比中獲得縣市型甲組成績甲等、交通工程縣市型甲組第1名及街廓考評縣市型甲組第2名等佳績。（編輯：孫承武）1140222