0121地震災民安置 南市府研擬「中繼福利宅」

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（中央社記者張榮祥台南22日電）「0121嘉義大埔地震」造成台南楠西等山區災害，災民陸續進行安置。台南市副市長葉澤山今天表示，市府正在研擬「中繼福利宅」安置災民，未來可轉為社會住宅。

台南市政府今天在玉井、楠西、南化及東山等4個行政區舉辦震災說明會，解釋修復重建、租金補貼、貸款優惠等協助方案。葉澤山會中指出，市府已提供10處中長期安置點，且對不願意離農地太遠的災民，市府也正評估中繼屋的可行性。

葉澤山表示，災後最重要的是安置受災戶，有人提議興建組合屋，但參考台灣先前幾個重大災情及後續安置情形，組合屋隔音效果不佳、建材無法回收。因此，市府研擬「中繼福利宅」或鋼構安心屋，未來再轉為社會住宅。

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台南市長黃偉哲昨天也拜會花蓮慈濟，同時觀摩慈濟中繼宅工地。他表示，可借鏡慈濟在花蓮的經驗，考量興建「中繼福利宅」，以優惠方式提供給需要中長期安置受災戶，協助渡過房屋修繕或重建。

行政院政務委員陳金德今天視察楠西國中校舍受損情況，市府指出，教育部將專案補助楠西國中校舍重建規劃經費約新台幣600萬元，中央也會協助工程費用。楠西國中校舍震災後無法提供安全學習空間，全校師生暫時遷至鄰近的楠西國小，確保學習不中斷。（編輯：孫承武）1140222